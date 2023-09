CLÉMENT, Eugène



À la Maison Michel-Sarrazin, le 28 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Eugène Clément, époux de madame Lise Larose, fils de feu Eugène Clément et de feu Andrée Mahé. Originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guillaume (Mélanie Labbé et son fils Zack), feu Jean-Marc (feu Christine Bastin), feu Serge et feu Philippe (Sylvie Bélanger) ; ses petits-enfants : Miguel, Kevin, Marie-Ève, Pierre-Luc, Fanny, Raphaël et William ; ses arrière-petits-enfants ; ses frères et soeurs : Aimée (François Luberry), feu Édouard, feu René, feu Charles, feu André et feu Guy ; sa belle-soeur Viviane Larose; la mère de ses trois fils aînés : Marie-Thérèse Bourgeois ; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements au personnel de la Maison Michel-Sarrazin pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer ou à la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera au :à compter de 12h.