Faire son épicerie au Dollarama: vous ne devriez pas «bouder» ce magasin à rabais

Avec l’inflation et le prix des aliments qui ne cessent d’augmenter à l’épicerie, les consommateurs sont à la chasse aux rabais plus que jamais. N’avez-vous jamais pensé à aller au Dollarama pour magasiner vos produits non périssables? Des images prouvent que ce magasin pourrait vous faire économiser.

Du moins, c’est ce qu’une utilisatrice de Facebook, Carole Doiron, démontre avec une série d’images où elle compare les prix du Dollarama à ceux d'un supermarché. Celle-ci a commencé à prendre des photos des prix au mois de juin jusqu’aujourd’hui pour être en mesure de constater l’évolution des prix. On constate que des articles identiques, avec la même marque et le même poids, sont parfois deux fois moins chers au Dollarama.

Prenons comme exemple le beurre d’arachide de la marque Kraft, il est étiqueté à 3,50$ au Dollarama, comparativement à 5,99$ du supermarché. Même histoire pour un pot de ketchup Heinz à 3,25$ au Dollarama et à 9,49$ pour l'autre chaîne d'épicerie.

Facebook: Carole Doiron

Pour Sylvain Charlebois, spécialiste de l’industrie agroalimentaire à l’Université Dalhousie, c’est loin d’être surprenant et il faudrait en profiter, surtout considérant la situation économique actuelle.

Facebook: Carole Doiron

«On ne parle pas de quelques sous là! C’est plus de 6 dollars, ça peut vous faire économiser énormément!», note-t-il en entrevue à TVA Nouvelles. Il ajoute d'ailleurs que la date de péremption reste la même. «Il n’y a aucun piège!», précise-t-il.

Facebook: Carole Doiron

«Pourquoi bouder ces magasins à rabais?»

Malgré les bas prix flagrants au Dollarama par rapport aux grandes chaînes d’épiceries, les tablettes demeurent pleines. M. Charlebois explique que les consommateurs ont tendance à «bouder ces magasins à rabais».

Facebook: Carole Doiron

Certaines personnes ressentent un «élitiste» à l’égard de Dollarama et autres détaillants à rabais, selon le spécialiste de l’industrie agroalimentaire. «C’est certain que Dollarama n’offre pas la même expérience, ce n’est pas le même modèle d’affaires et ça n’offre pas tout... Mais de l’argent, c’est de l’argent!», conclut-t-il.