CÔTÉ, Thérèse



Au CHSLD Le Faubourg le 23 août 2023, entourée de son époux Paul Brochu et de ses 4 enfants, est décédée à l'âge de 84 ans madame Thérèse Côté. Fille de feu Gérard Côté et de feu dame Adéliette Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléancesà 9 h 30 suivi d'L'inhumation suivra au Cimetière St-Pierre-aux-Liens. La Direction des funérailles a été confiée à la Coopérative des Deux Rives. Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil ses enfants Claude, Martin (Josée Pichette), Guy et Lucie; ses petits-enfants : Antoine Brochu, Vincent Brochu (Maïka Bard), Roxanne Brochu (Keven Campeau), Philippe Brochu, Keven Lapierre (Marie-Pier Fontaine), Alex Lapierre (Maryan Roberge), Stéphanie Cloutier (Samuel Simard), Alexandre Cloutier (Kim Buteau Julien); ses arrière-petits-enfants : Benjamin, Bryan, Justin, Laurence, Léo-Paul, Sophia et Livia; ses soeurs Madeleine et feu Monique (feu Bob Sharples) et son frère Roland; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Brochu : feu Jeannine (Jacques Marcoux), feu Raymond (feu Georgette Beaulieu), André (feu Ginette Collin), Michel (Diane Goddu); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines. Remerciements au Dr Pierre Morency ainsi que le personnel du 4è étage du CHSLD Le Faubourg pour leurs bons soins prodigués à Thérèse. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Société Alzheimer du Canada. Site Web : https://alzheimer.ca/federationquebecoise/fr/agissez/faites-un-don.