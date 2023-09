TREMBLAY, Thérèse Blondeau



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 25 août 2023, à l'âge de 79 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Tremblay, épouse de monsieur Guy Blondeau, fille de feu madame Gisèle Lacasse et de feu monsieur Paul Eugène Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h à 16 h 15.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Olivier (Josée Sandy Martin), sa fille Geneviève (Jean-François Lebel); ses petits-enfants: Delphine et Zacharie Breau, Samuel et Marie-Eve Blondeau; ses frères: Mario et feu Jean-Guy. Sont également dans le deuil, ses beaux-frères et belles-soeurs: Hélène Blondeau (Pierre Mathieu) et Lucie Blondeau (Christian Lévesque); ses neveux et nièces: Marie et David Tremblay, Ann-Marie, Isabelle et Frédéric Mathieu, Martin, Véronique et Mélissa Lévesque; ses amies de très longue date: Micheline, Ginette, Marie-Andrée; ainsi que plusieurs cousins et cousines des familles Tremblay et Lacasse. La famille désire remercier très chaleureusement, tout le personnel soignant du Centre d'Hébergement d'Assise, qui a pris soin de Thérèse durant les six derniers mois de sa vie. Toujours à l'écoute, guidés par la docteure Julie Robitaille, ils ont été prévenants, à l'écoute et infatigables. Pendant que la Maladie à Corps de Lewy dépouillait tranquillement et sournoisement Thérèse de ses facultés physiques et surtout cognitives jour après jour, le personnel la soutenait en lui apportant tout le réconfort dont elle avait besoin. Vous êtes admirables et vous méritez notre entière reconnaissance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, téléphone : 418 527-4294, courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.