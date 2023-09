CLICHE, Lynda



C'est entourée de l'amour des siens qu'est décédée madame Lynda Cliche, à la Maison Michel-Sarrazin le 22 août 2023, à l'âge de 68 ans. Elle était la conjointe de Jacques Auclair et la fille de feu Fernand Cliche et de feu Yvette Grondin. Elle demeurait à Lévis (secteur Saint-Nicolas). La famille recevra les condoléances en présence des cendres aude 10h à 11h.Elle laisse dans le deuil, son conjoint Jacques Auclair, ses fils Vincent (Marie-Eve Bradette Hébert), Sébastien (Catherine Martin), sa fille Marie-Michèle (Vincent McKenny) et ses neuf petits-enfants : Laura, Aurélie, Jacob, Émile, Arnaud, Hubert, William, Philippe et Olivia. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Guylaine, ses frères Michel (Ginette Loubier), Guimond (Pauline Rancourt) et Marquis, son beau-frère Paul Auclair, ses belles-soeurs Julie Auclair (Richard Morin), Éliane Auclair, Odette Auclair et sa belle-mère Gervaise Loubier Auclair, ses filleuls (es), neveux, nièces et amis. Ses proches tiennent à adresser leurs remerciements les plus sincères à toute l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.Svp inscrire dans l'objet le nom de la personne décédée et nous ferons suivre votre message par courriel à la famille.