RHÉAUME, Doris



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 14 août 2023, à l'âge de 68 ans et 7 mois, est décédée madame Doris Rhéaume, conjointe de monsieur Michel Verret, fille de monsieur Gérard Rhéaume et de madame Alice Talbot. Elle demeurait à Québec. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. pour crémation., et de là au cimetière paroissial pour l'inhumation des cendres. Elle laisse dans le deuil, son conjoint; Michel Verret, elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Colette (Yves Chayer), feu Pierrette (feu Albert Renaud), Réjean (Lise Paquet), feu Denise, Jocelyne (feu Maurice Vincent), Marjolaine, Laurence (feu Raymond Emond), Rolande (Clermont Rhéaume) : ses beaux-frères et belles-sœurs : Jacques Verret, feu Réjean Verret (Christiane Montminy), feu Serge Verret, Lorraine Verret (Jean-Pierre Manny), Hélène Verret (Denis Ouellet), feu Richard Verret (Louise Asselin) ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Un sincère remerciement en particulier à sa nièce Chantal Verret et son conjoint Charles ainsi qu'à sa sœur Jocelyne et une amie Linda pour leur dévouement, et le support apporté.