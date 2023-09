COUTURE, Ginette



Au Centre d'hébergement Sacré-Coeur, le 3 septembre 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée dame Ginette Couture, épouse de feu monsieur Yves Régis Cloutier. Elle était la fille feu dame Angélina Drapeau de feu monsieur Arthur Couture. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 heures à 11 heures.et de là, au cimetière de Boischatel. Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône "Cérémonie" située sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Patricia (Donald Turcotte), Steve (Nathalie Joubert), Patrick (Nadia Bédard), Christian (Josée Brochu), Guy (Chantal Couture) et Michel; ses petits-enfants : Karine C. Turcotte, Mélanie Couture, William Cloutier, Olivier Cloutier, Anthony Cloutier, Karolanne Cloutier, Danny B-Harvey, Kareen B-Harvey, Emily Cloutier et Mylène Cloutier; ses arrière-petits-enfants : Angelina, Alice, Xavier, Emma et Emyka ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Centre d'hébergement Sacré-Coeur pour leur humanité, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, www.societealzheimerdequebec.com