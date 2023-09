Et si vous mangiez un plat exotique et pas cher? Voici où aller

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Déguster de délicieux mets exotiques sans se ruiner est possible à Montréal: une fête de quartier anime présentement l’un des derniers secteurs de Montréal où l’on peut manger au resto à petits prix.

Shoni, c’est le surnom du quartier Shaugnessy (bordé par Guy à l’est, par Atwater à l’ouest, par Sherbrooke au nord, par l’autoroute 20 au sud) qui aurait pu hériter du sobriquet Resto-Ville.

Shoni fait passer le Plateau-Mont-Royal pour un désert alimentaire.

Sur certains segments «shoniens» de Sainte-Catherine Ouest, il n’y a quasiment que des restaurants, des deux côtés de la rue.

Quand un local est vacant, on peut voir que c’était un resto, et on se doute que ce sera encore un resto qui s’y installera... ou une épicerie ou une boulangerie ou un bar à jus ou quelque chose d’autre susceptible de faire saliver.

Un fumet indiano-latino-nippo-sino-coréen embaume la rue.

(Relativement) abordable

Pourquoi ça demeure abordable?

Parce que de gigantesques immeubles résidentiels cordés comme des sardines dans un périmètre de moins d’un kilomètre carré fournissent un vivier de clients massif introuvable ailleurs au Québec.

Ajoutez à cela des milliers d'étudiants peu fortunés, mais affamés, et des restaurateurs de partout sur Terre disposés à des heures de travail impossibles pour un revenu modeste... et vous avez Shoni.

Baos explosifs

Si vous essayez les baos poêlés du Chef Lee (du restaurant éponyme), attention aux giclures de bouillon brûlant dans les yeux ou dans le nez! Ça m’est arrivé.

N’allez surtout pas mordre dans cette boule de pâte gorgée de soupe sans l’avoir préalablement percée et consciencieusement succionnée.

Louis-Philippe Messier

«Un petit dessin sur la table explique comment s’y prendre», dit le Chef Lee, 52 ans, qui concocte ce mets comme cuisinier depuis l’âge de 17 ans.

«Je les prépare exactement comme je le faisais dans le Nord de la Chine avant d’arriver ici il y a trois ans.»

C’est tellement bon que j’en mangerais matin, midi et soir.

Une salade de chayotte (croisement improbable entre le concombre et la pomme) et des wontons dans le beurre d’arachide accompagnent les baos.

Normalement à 9$, l’assiette de six baos coûte 6$ lors des Moments Shoni.

Dans sa cuisine, Chef Lee m’initie au «mystère de la Caramilk» version bao en me révélant comment le bouillon y est introduit: la soupe sous sa forme solide gélatineuse est contenue dans la mixture de porc haché froid enfermé dans le ravioli.

Louis-Philippe Messier

Thé perlé latté torché

Chez Xing Fu Tang, un autre dessin illustre comment déguster son «thé perlé latté torché à la cassonade de Taïwan», appelé breuvage Signature:

«Il faut brasser ses perles de tapioca avec la paille 18 fois!» dit Théodore, le proprio de cette franchise taïwanaise.

Louis-Philippe Messier

Sur le comptoir, un grand contenant contient la mixture de perles marinées dans la mixture de cassonade.

Pour la fête, Théodore et son épouse Rebecca ont préparé deux yogourts perlés à la cassonade, un au macha (amer), et l’autre à l’ube (sucré)... mais la quantité est limitée pour chacun et il n’y en aura pas pour tout le monde.

L’intersection de la rue Pierce et Sainte-Catherine sera piétonnisée et munie d’une scène et d’un espace de danse. Il y aura de la pop coréenne, une «soirée citypop dansante du Japon des années 1980», des performances de danse indienne, des ateliers de danse latine.

Louis-Philippe Messier

Le programme complet est ici: mtlcentreville.ca/shoni