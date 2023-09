Itinérance: «On ne va pas arrêter de ramener en haut ce qui se passe en bas», dit Valérie Plante

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, souhaite une meilleure collaboration entre les ministres provinciaux et les municipalités afin de trouver des solutions «pérennes» aux problèmes d’itinérance et d’habitation auxquels les villes sont confrontées.

C’est ce qu’elle a affirmé en entrevue à l’émission «Le Bilan», lorsque questionnée sur la prise de parole du maire de Québec et de la mairesse de Gatineau, qui ont interpellé le ministre des Services sociaux, Lionel Carmant, lui reprochant un manque d’action concernant l’itinérance dans leurs villes.

«Je pense que quand on entend les maires et les mairesses parler et avoir des cris du cœur comme ça, c’est parce que nos citoyens nous parlent, dit-elle. On est sur le terrain. On est un peu le porte-voix des citoyens.»

«Je comprends que c’est inconfortable pour le gouvernement du Québec d’entendre les mots comme ça de ces situations-là, ajoute la mairesse. Mais on ne va pas arrêter de ramener en haut ce qui se passe en bas.»

Elle souhaite donc qu’une approche collaborative entre les différents ministres, maires et mairesses soit adoptée.

«Il n’y a pas un ministre qui peut trouver toutes les solutions par rapport à un dossier aussi complexe par exemple que l’itinérance, même chose pour l’habitation, comme la transition écologique», affirme Mme Plante.

«Ce à quoi on s’attend, nous les maires et les mairesses, c’est que l’ensemble du cabinet des ministres travaille ensemble pour trouver des solutions qui sont pérennes parce que faire des refuges, ça devrait être une solution extrême dans un cas d’urgence, mais sinon ce qu’il faut c’est de l’habitation et on sait que ça fonctionne, continue-t-elle. Alors pas qu’un seul ministre, et il faut vraiment qu’il cesse de travailler en silo.»

Les maires et les mairesses des grandes villes québécoises étaient réunis jeudi dans le cadre d’un sommet sur la fiscalité lors duquel ils ont notamment «tendu la main» au gouvernement provincial dans le but de revoir leur modèle de financement qu'ils jugent «désuet» et «dysfonctionnel».

Voici la déclaration finale du Sommet sur la fiscalité municipale, qui rassemble les maires et mairesses du Québec.



Ensemble, nous sommes unis pour demander un partenariat renouvelé au gouv. du Québec qui va nous permettre de mieux répondre à vos besoins.#polmtl #fiscaliteMTL pic.twitter.com/PtpryndzWW — Valérie Plante (@Val_Plante) September 7, 2023

