«J'ai besoin de plus d'aide!»: un manque de ressources en matière d'itinérance à Montréal dénoncé

Des itinérants de Montréal tentent de se sortir du cercle vicieux de l’itinérance, mais un manque de ressources dans la province leur en empêche.

• À lire aussi: Une itinérante aurait accouché seule dans un boisé à Gatineau: la mairesse interpelle le gouvernement Legault en matière d'itinérance

• À lire aussi: Sommet municipal sur l’itinérance: «Je refuse qu’on baisse les bras comme Québécois!»

C’est ce qu’un itinérant, David, au coin de Saint-Urbain et de Saint-Antoine dans le centre-ville de Montréal, a confié à notre journaliste de TVA Nouvelles.

De plus en plus de campements sont visibles dans les rues de Montréal. David explique qu’ils ont besoin d’aide pour trouver des logements.

«J'ai besoin de plus d'aide. On a besoin d’aide pour chercher des logements subventionnés ou non pour les sans-abris. On a aussi besoin d’intervenants ou de travailleuses sociales pour respecter notre plan budgétaire le temps qu’on est dans la rue pour ensuite atteindre nos objectifs», ajoute-t-il.

Selon le président de Mission Old Brewery, James Hugues, la crise de l’itinérance survient en raison de la crise de logements. «Il faut plus de logements adaptés à ces individus. C’est crucial! Ils sont autonomes dans leurs choix et il faut les accompagner vers où ils vont rester», précise-t-il.

M. Hugues explique également qu’il est nécessaire de mettre en place des services adaptés et spécialisés pour les sans-abris. Cependant, il note que l’aide offerte n’est pas ajustée au bon nombre d’itinérants.