Kovalev s’en veut d’avoir quitté Montréal

Alex Kovalev regrette sa décision d’avoir signé un contrat avec les Sénateurs d’Ottawa à l’été 2009, puisqu’il aurait pu prolonger l’aventure avec les Canadiens de Montréal.

L'ex-attaquant russe s’est notamment confié à ce sujet dans un long texte sous sa plume publié sur le site web de Radio-Canada.

«Je suis devenu un peu trop cupide, a-t-il avoué. D’un autre côté, je voulais qu’on me montre du respect, ce que je n’ai pas eu. Je ne demandais pas beaucoup plus, juste une petite augmentation. Si c’était à refaire, j’accepterais l’offre du Canadien.»

Kovalev avait opté pour un contrat de deux ans avec les Sénateurs, qui lui offraient une légère augmentation de 500 000 $ par rapport au salaire qu’il touchait à Montréal durant son contrat de quatre ans (2005-2006 à 2008-2009). On parle ici d’une somme de 5 millions $.

Le surdoué a amorcé avec les Sénateurs un déclin graduel. Il a disputé sa dernière saison en 2012-2013 avec les Panthers de la Floride; un court séjour de 14 matchs peu concluant.

Kovalev est aussi revenu sur sa meilleure saison à Montréal, 2007-2008, lorsqu’il avait récolté 84 points. Il raconte être intervenu pour qu’Andrei Kostitsyn demeure avec les Canadiens, de sorte qu’il le prenne sous son aile.

«J’avais demandé à l’entraîneur adjoint de rappeler Andrei Kostitsyn du club-école, a-t-il révélé. Je me souviens qu’ils lui faisaient toujours faire du va-et-vient. Ils le ramenaient pour deux ou trois matchs, les choses ne se passaient pas trop bien et ils le renvoyaient en bas.»

«Je leur ai demandé de le garder à Montréal et de me laisser travailler avec lui. Ne lui touchez plus et laissez-moi jouer avec lui, et vous verrez que les choses changeront. C’est ce qui est arrivé. Et en compagnie de Tomas Plekanec, on est devenus un bien meilleur trio.»

Vers la fin du texte, celui que l’on surnommait l’Artiste livre son plaidoyer pour une place au Temple de la renommée du hockey. Kovalev a remporté deux fois la coupe Stanley, en plus d’avoir raflé l’or aux Jeux olympiques de 1992 avec l’équipe unifiée de l’ex-URSS.

«Je le mérite en raison de tout ce que j’ai réussi à faire en tant que joueur russe, à l’international comme dans la Ligue nationale, a-t-il estimé. À notre époque, ça va être encore plus difficile pour certains joueurs d’y entrer, à cause de tout ce qui se passe dans le monde.»

Vous pouvez lire ici le texte complet de Kovalev. Il est aussi question du fameux coup de bâton qu’il a reçu lors des séries de 2004 et de son travail avec Martin Necas et Andrei Svechnikov.