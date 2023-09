Photo fournie par EvenTouch

Retenez la date, ce samedi 9 septembre de 15 h à 23 h, la Nuit des Galeries sera de retour dans les secteurs historiques du Quartier Petit Champlain, de la Place Royale et du Vieux-Port de Québec. C’est à ce moment que vous pourrez déambuler sur un parcours de 1,2 km, un verre à la main, dans les rues enjolivées pour l’occasion et ainsi découvrir des œuvres, des galeristes et des artistes nationaux et internationaux (performances d’art visuel en direct), dans une ambiance festive et musicale, grâce aux cinq stations « live » sur le parcours (de 17 h à 22 h). Cette année, l’Espace Gourmet (à Place de Paris) se verra bonifié avec la présence de cinq restaurants offrant une gastronomie de haut niveau : Madame Phan, Chez Muffy, Va Bene-bar antipasto, Le Clan et Rafaella Ristorante. Pour être de la fête, présentée par les Vins du Val de Loire, il s’agit de se procurer la coupe lumineuse (passeport pour consommer sur le site). Trois forfaits sont disponibles.

Champions de la LNG

La grande finale de la Ligue Nationale de Golf (LNG), présentée le 4 septembre au Club de golf de Lévis, a couronné ses champions de la saison 2023. C’est ainsi que le vétéran et commissaire à vie de la ligue Bertrand Hébert et son partenaire de jeu, Jean-Renault Delisle, ont vaincu leurs adversaires Rénald Turgeon et Christian Bourque. Sur la photo, l’ex-vedette de la LNH et joueur de la LNG, Patrick Roy (au centre), remet la coupe LNG à Bertrand Hébert (à gauche) et Jean-Renault Delisle (à droite).

Six médailles

Les bières de la Microbrasserie Archibald se sont démarquées récemment lors de la finale canadienne des World Beer Awards (WBA) 2023, une compétition qui récompense les meilleures bières à l’échelle internationale. Ces six médailles remportées prouvent que les produits de la Microbrasserie Archibald ont plus que jamais leur place sur la scène nationale et internationale. La BOPÈRE et La MATANTE ont remporté l’or dans les catégories Lager et Golden Ale. La BELLE-MER (l’argent), La NEIPA FIN BRASSEUR, la JOUFFLUE et La CI-BOIRE (toutes le bronze) dans leurs catégories respectives. Sylvain Clep, brasseur en chef, et Evelyne Bergeron, spécialiste innovation et éducation (photo), représentent la marque dans ce projet.

Déjà 20 ans

Le Club d’athlétisme de Québec (CAQC), organisme à but non lucratif qui œuvre, depuis 2004, à initier les jeunes au monde de l’athlétisme, fête ses 20 ans. Dans le contexte de cet anniversaire, le Club tiendra une journée portes ouvertes, ce samedi 9 septembre, au stade extérieur du Collège-des-Compagnons avec comme objectif de faire découvrir l’athlétisme aux familles de la région de Québec. (L’événement sera remis au lendemain en cas de pluie.) Au programme : courses de haies, saut en longueur, en hauteur et à la perche, lancer du javelot, du disque et du marteau. Le CAQC souhaite faire découvrir ces disciplines moins connues ou moins pratiquées de l’athlétisme et souhaite encourager les jeunes et les adultes à pratiquer ce sport avec eux. Les entraîneurs du CAQC sont dévoués à offrir des entraînements de groupe et à préparer les athlètes aux différentes compétitions scolaires et civiles de l’année. Depuis 2022, le Club offre aussi ses services aux adultes qui souhaitent

Anniversaires

Aleksandra Wozniak (photo), joueuse de tennis québécoise intronisée au Temple de la renommée du tennis canadien, 36 ans... Geneviève Paris, auteure-compositrice-interprète, 67 ans... Jacques Lemaire, joueur du Canadien (1967-1979), conseiller spécial chez les Islanders de New York, 78 ans... Peter Pringle, chanteur canadien, 78 ans... Denis Vaugeois, directeur des Éditions du Septentrion, 88 ans... Claire L’Heureux-Dubé, ex-juge à la Cour suprême du Canada, 96 ans.

Disparus

Le 7 septembre 2018 : Jacques Amyot (photo), 93 ans, nageur, premier homme à traverser le lac Saint-Jean à la nage en 1955 et premier Québécois à traverser la Manche... 2020 : Jean Gagné, 75 ans, ex-réalisateur à TVA Québec (Télé-4)... 2017 : Gene Michael, 79 ans, ex-arrêt-court, gérant et dirigeant des Yankees de New York... 2012 : Jean-Claude Grondin, 72 ans, président provincial de la FADOQ... 2011 : Gilles Tremblay, 74 ans, bénévole du Tournoi pee-wee de Québec et ex-sportif du Québec... 2010 : André Lemieux, FCA, 63 ans, associé-conseil du cabinet de comptables agréés de Lemieux et Nolet de Lévis... 2010 : Claude Béchard, 41 ans, ex-député de Kamouraska-Témiscouata... 2009 : Mélanie Roy, 21 ans, jeune policière à l’emploi de la police de Lévis... 2003 : Le Grand Antonio, 77 ans, personnage légendaire de la culture populaire québécoise... 1959 : Maurice Duplessis, 69 ans, premier ministre du Québec.