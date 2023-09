Le dirigeant australien va se rendre en Chine, Pékin prêt à reprendre les échanges

Le premier ministre australien Anthony Albanese a confirmé jeudi qu'il effectuerait une visite en Chine cette année, à l'issue d'une rencontre à Jakarta avec son homologue chinois qui lui a indiqué pour sa part que Pékin était prêt à la reprise des échanges avec Canberra.

«J'ai (...) confirmé l'invitation du président Xi (...). Et que j'effectuerai une visite en Chine plus tard cette année», a déclaré M. Albanese à des journalistes à l'issue d'un entretien avec le premier ministre chinois Li Qiang, en marge d'un sommet de l'Asie de l'Est à Jakarta.

Ce premier déplacement d'un premier ministre australien en Chine depuis 2016 confirme le réchauffement des relations entre Pékin et Canberra après des années de tensions sur des questions politiques et économiques.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a de son côté indiqué à M. Albanese que Pékin était prêt à reprendre les échanges bilatéraux dans différents domaines, selon l'agence d'État Chine nouvelle qui n'a pas précisé quels secteurs seraient concernés.

Pékin et Canberra avaient vu leurs liens se dégrader ces dernières années, en raison notamment de différends sur les supposées opérations d'influence chinoises en Australie et la situation des droits de l'Homme en Chine.

En 2020, une demande d'enquête de l'Australie sur l'origine de la pandémie de Covid-19, que Pékin estimait motivée politiquement, avait également irrité la Chine qui avait alors riposté par des mesures de rétorsion commerciales.

Des relations saines et stables bénéficieront aux deux pays, a assuré M. Li à son homologue australien, ajoutant que les relations entre les deux pays connaissaient actuellement une dynamique positive.

Pékin a récemment levé ses surtaxes sur le vin australien et les échanges de haut niveau reprennent progressivement depuis quelques semaines entre Canberra et Pékin.

«(La Chine) salue l'annonce de la visite du premier ministre Albanese à l'invitation du premier ministre Li Qang», a indiqué à Pékin la porte-parole du ministère des Affaires étrangères Mao Ning, ajoutant qu'«une relation stable et saine entre la Chine et l'Australie sert les intérêts fondamentaux des deux peuples».

De son côté, M. Albanese a remercié le président chinois Xi Jinping pour cette invitation et a indiqué que les discussions avec Li Qiang avaient été «constructives» et «positives», ajoutant que les deux pays avaient besoin de plus dialoguer pour améliorer leurs relations.

«Cette rencontre a été importante. J'ai indiqué au premier ministre Li que nous continuerions à coopérer là où nous le pouvons, à montrer nos désaccords là où nous devons le faire et à nous engager dans notre intérêt national», a déclaré M. Albanese.

Sa visite à Pékin marquera le 50e anniversaire de la visite en Chine du premier ministre australien Gough Whitlam.