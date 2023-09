Le marché immobilier s’est stabilisé en août à Montréal

Si le mois d’août compte généralement parmi les moins actifs pour la vente de propriétés, celui de cette année a tout même réussi à enregistrer une très légère hausse à Montréal par rapport à l’année passée.

Les ventes résidentielles dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Montréal se sont chiffrées à 2753 en août 2023, selon les données de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

Il s’agit donc d’une légère augmentation de 4 %, en comparaison du mois d’août 2022.

«Le mois d’août figure habituellement parmi les mois les moins actifs de l’année. Août 2023 ne fait pas exception à la règle avec un nombre de ventes qui se situe toutefois dans la moyenne historique», a constaté Charles Brant, directeur du Service de l’analyse de marché de l’APCIQ.

Les petites propriétés ont eu la côte avec une hausse de 21 % des ventes d’une année à l’autre, suivies par les unifamiliales et les copropriétés, avec des croissances respectivement de 1 % et 3 %.

Les prix médians ont toutefois progressé avec un bond de 7 % pour les unifamiliales (561 000 $), de 3 % pour les plex (720 000 $) et de 2 % pour les copropriétés (393 000 $) par rapport à l’année dernière.

L’île de Montréal a toujours la côte

Les résidences mises en vente sur l’île de Montréal étaient très prisées des acheteurs en juillet dernier, et il semblerait que le mois d’août ne fait pas exception.

En effet, le secteur de l’île a enregistré un bond de 18 % des transactions entre août 2022 et 2023.

Les ventes ont aussi augmenté dans les secteurs de Vaudreuil-Soulanges (+8 %) et de Saint-Jean-sur-Richelieu (+10 %), alors qu’elles ont connu une baisse pour la Rive-Nord de Montréal (-12 %). Elles sont restées stables pour Laval et la Rive-Sud de Montréal.

Un marché plus actif à Québec

Du côté de la RMR de Québec, les transactions ont enregistré une hausse de 8 % en août dernier par rapport au même mois de l’année passée.

«Le marché de Québec enregistre une nouvelle fois des performances supérieures à la moyenne nationale en août. Toutefois, la vigueur du marché tend à s’essouffler avec des niveaux de ventes moins spectaculaires qu’au cours des derniers mois», a souligné M. Brant.

Cette progression s’explique notamment par une hausse des activités immobilières sur la Rive-Sud de Québec, qui a connu un bond de 26 %. À l’inverse, les ventes sur la Périphérie Nord de Québec ont chuté de 22 %. L’agglomération de Québec a quant à elle augmenté ses ventes de 10 %.

Comme à Montréal, les petites propriétés ont été les plus recherchées en août (+70 %), suivies par les copropriétés (+14 %). Les transactions d’unifamiliales n’ont pas bougé.

Le prix médian des unifamiliales a augmenté de 7 % entre août 2022 et août 2023 en s’établissant à 355 000 $. Les prix médians des copropriétés et des plex sont en recul, de respectivement 3 % (230 000 $) et 4 % (385 000 $).