Les jumelés: un choix judicieux pour les premiers acheteurs?

Les gens ont souvent le réflexe de vouloir investir dans une maison unifamiliale lorsqu’ils sont prêts à s’établir et à fonder une famille.

C'est le cas de ce lecteur qui me demande: «Ma copine et moi économisons depuis des années afin de nous acheter notre tout premier chez-soi. Nous hésitons entre une maison unifamiliale ou un jumelé. Nous penchons vers un jumelé, mais notre entourage nous décourage à le faire. Est-ce un choix judicieux? Pourquoi les opinions sur le sujet semblent-elles si divisées?»

Les jumelés, aussi appelés «semi-détachés», présentent plusieurs avantages qu’on ne peut sous-estimer. Plus bas se trouvent les pour et les contre à prendre en considération avant l’achat d’un jumelé. J’espère qu’ils vous aideront à faire votre choix!

POUR

– Un jumelé coûte moins cher et permet d’économiser.

Un point fort des semi-détachés est qu’ils sont, la plupart du temps, moins chers que les unifamiliales. Pas seulement au moment de l’achat, mais à long terme aussi. Ils permettent, entre autres, de réduire les dépenses énergétiques grâce au mur mitoyen. Après tout, on partage un côté de sa demeure avec son voisin: il est donc fort probable que le chauffage coûte moins cher.

De plus, il est aussi possible de partager certaines dépenses avec son voisin, comme les frais de déneigement ou d’entretien du terrain. Dans le même ordre d’idées, votre demeure vous demandera moins d’entretien en général qu’une unifamiliale, si l’on pense à la cour qui est moins grande ou à l’entrée qu’on sépare en deux.

– Les nouvelles constructions misent sur l’insonorisation.

Il s’agit sûrement de l’une des craintes les plus communes au moment de l’achat d’un jumelé. En effet, il est évidemment plus probable d’y entendre ses voisins que dans une unifamiliale. Par contre, il faut savoir que les murs mitoyens, surtout pour les nouvelles constructions, sont de plus en plus épais et permettent une bonne insonorisation. Généralement, ce n’est pas un aspect qui devrait vous freiner.

– On y jouit de plus d’indépendance qu’on le croit.

À la différence d’un condo, par exemple, les jumelés ne disposent pas (ou peu) de parties communes. De plus, même si on partage un mur avec son voisin, il s’agit bien de deux habitations distinctes. Chaque partie est gérée de façon indépendante par le propriétaire, à l’exception de travaux qu’il y aurait à faire sur le mur mitoyen ou le terrain, puisque ces travaux pourraient affecter les deux parties de l’immeuble.

CONTRE

– Il y a le risque de se retrouver à la merci de ses voisins.

Bien entendu, avoir des voisins dérangeants et avec qui on ne s’entend pas peut avoir un impact très négatif sur l’expérience de vivre dans un semi-détaché. Au moment de l’achat, vous pouvez voir quel type de personnes vos voisins sont, mais ils peuvent, bien sûr, déménager à tout moment et alors vous n’aurez pas la chance de choisir les nouveaux propriétaires.

– Il y a moins de vie privée que dans une unifamiliale.

Souvent on partage une cour avec d’autres personnes ou, si la cour est très petite, le risque d’entendre les conversations de ses voisins sera élevé. Plusieurs vont choisir de séparer la cour par une haie de cèdres, par exemple, ce qui permet une bonne intimité, mais cela ne peut pas empêcher le risque de les entendre de plus près que dans la cour de son unifamiliale.

CONCLUSION

Il faut admettre que les semi-détachés sont une belle option pour les premiers acheteurs. Ils sont souvent très spacieux tout en coûtant moins cher que les unifamiliales, et cet aspect n’est pas à négliger. Tout dépend du type de personne que vous êtes!

