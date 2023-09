Les Mooseheads vont retirer le chandail de Nathan MacKinnon

Les Mooseheads d'Halifax vont rendre hommage à l'un des joueurs les plus marquants de leur histoire, le 22 septembre prochain, alors qu'ils retireront le no. 22 porté par Nathan MacKinnon entre 2011 et 2013.

Même s'il n'y a passé que deux saisons, MacKinnon a marqué Halifax, ramenant notamment la Coupe Memorial en Nouvelle-Écosse en 2013 en compagnie de son coéquipier de l'époque, Jonathan Drouin. Il était, quelques semaines plus tard, devenu le tout premier choix du repêchage de la LNH par l'Avalanche du Colorado.

Andre Forget/QMI Agency

En 102 matchs de saison régulière avec les Mooseheads, MacKinnon a récolté 153 points. Il en a ajoutés 61 en 34 parties éliminatoires.