Les restaurants exagèrent !

Les restaurants à Montréal sont-ils devenus excessivement chers? Selon l'animateur et chroniqueur Jean-Michel Dufaux , la réponse est clairement affirmative. Lors d'une récente discussion avec Richard Martineau à QUB radio , il a partagé ses réflexions sur les coûts croissants de la restauration dans la métropole québécoise.

Jean-Michel Dufaux , qui a l'habitude de voyager à travers l'Europe et l'Asie, a exprimé son étonnement quant à la hausse des prix des repas à Montréal. Il a expliqué : « Quand je pense manger au restaurant, les deux pays qui me semblent les plus chers, c'est le Canada et les États-Unis. » Selon lui, même les destinations touristiques renommées d'Europe comme Rome, Florence et Venise s'avèrent moins onéreuses que Montréal.

L'un des facteurs mentionnés par Jean-Michel Dufaux est le pourboire, souvent calculé sur le total de la facture, y compris les taxes. Il a souligné qu'en Europe, le prix affiché est le prix réel, alors qu'à Montréal, « on taxe la taxe ». Cette pratique rend les repas encore plus coûteux pour les clients.

« La SAQ devrait travailler en partenariat avec les restaurants et offrir aux restaurateurs d’acheter les vins à un prix plus compétitif », ce qui pourrait se traduire par des prix de bouteilles plus abordables pour les clients.

Jean-Michel Dufaux a conclu en insistant sur le fait qu'il ne blâmait pas les restaurateurs, reconnaissant les défis qu'ils doivent relever en matière de coûts élevés de la main-d'œuvre et des aliments. Cependant, il a noté qu'il était temps de réfléchir sérieusement à cette question des prix exorbitants dans les restaurants de Montréal et du Canada en général.

