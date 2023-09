Logan Cooley pourrait-il connaître un plus gros impact en Arizona que Juraj Slafkovsky à Montréal?

ARLINGTON (Virginie) | Les Coyotes ont toujours un avenir en Arizona selon le commissaire de la LNH, Gary Bettman. Toujours à la recherche d’un domicile permanent, ils poursuivront pour une deuxième saison l’expérience dans le minuscule amphithéâtre de près de 5000 sièges à Tempe.

Mais les « Yotes » compteront maintenant sur un jeune joyau pour égayer le Mullett Arena en Logan Cooley. Troisième choix au total à l’encan de 2022, Cooley a choisi de faire le saut chez les professionnels après une saison convaincante avec les Gophers de l’Université du Minnesota.

« J’ai pris mon temps pour bien analyser toutes les options, a noté Cooley. J’ai parlé avec ma famille, mes amis et les entraîneurs des Coyotes. Je trouvais qu’il s’agissait de la meilleure décision de me joindre à l’équipe. C’est ce qu’il y avait de mieux pour ma carrière. »

« Il y a plusieurs joueurs qui font le saut trop rapidement dans la LNH, a-t-il poursuivi. Il faut parfois de la patience. Je voulais bien me préparer. Je sais qu’il y aura des hauts et des bas. Avec une saison de plus avant la LNH, j’ai travaillé sur ma force physique et ma rapidité. »

À son unique saison au Minnesota, Cooley a dominé la NCAA avec 60 points (22 buts, 38 passes) en 39 rencontres seulement. Il était l’un des trois finalistes pour le trophée Hobey-Baker avec Adam Fantilli et Matthew Knies. Fantilli, le troisième choix à l’encan de 2023, a finalement gravé son nom sur cet honneur.

« C’était la meilleure saison de ma vie, a souligné le rapide attaquant originaire de Pittsburgh. Pour un jeune américain, je réalisais un rêve en jouant dans la NCAA. Nous avions une très bonne équipe au Minnesota. »

Des comparaisons avec Slafkovsky

Si on recule d’un peu plus de douze mois, le nom de Cooley circulait comme une possibilité pour devenir le premier de classe au repêchage de 2022. Shane Wright, Juraj Slafkovsky et lui se disputaient le trône.

Le Canadien a finalement misé sur le gros ailier slovaque en Slafkovsky. Contrairement à Cooley, Slafkovsky a gradué immédiatement dans la LNH. À 6 pi 3 po et 238 lb, il avait le physique de l’emploi et il avait déjà de l’expérience contre des joueurs bien plus vieux que lui.

Dans quelques années, on connaîtra la réponse à savoir qui était le meilleur joueur de cette cuvée. Il y a aussi le défenseur Simon Nemec, deuxième choix au total des Devils, qui restera à surveiller.

« Oui, je suis leur progression, a admis Cooley. Il y a toujours de la compétition. Tu veux toujours être le meilleur dans ce que tu fais. Mais je ne peux dire que je gardais un œil très attentif sur leur saison. J’ai maintenant hâte de jouer dans la LNH et d’écrire mon propre nom. »

Parmi les candidats

À un peu plus d’un mois de l’ouverture de la saison 2023-2024, Connor Bedard constitue le choix logique pour gagner le trophée Calder, décerné à la recrue de l’année.

Invité à la vitrine des meilleurs espoirs de la LNH pour la compagnie de cartes Upper Deck à Arlington, Cooley a rapidement discuté de ce sujet. De l’avis de plusieurs experts, l’attaquant de 5 pi et 10 po et 174 lb pourrait offrir une lutte honnête au prodige des Blackhawks.

Jean-François Chaumont - Journal de Montréal

« Nous n’avons pas parlé du Calder entre Bedard et moi, a-t-il répliqué en souriant. Je voulais lui parler et le connaître un peu plus. Je joue contre lui depuis quelques années sur la scène internationale. »

En Arizona, Cooley cherchera surtout à aider l’équipe d’André Tourigny pour sortir de leur reconstruction. Il est conscient qu’il aura un rôle important à y jouer, mais il ne se voit pas comme un sauveur comme l’était Mario Lemieux à Pittsburgh.

Si un collègue a tracé un parallèle, c’était surtout en raison du fait que Cooley vient de la Pennsylvanie.

« Hum, vous savez, il n’y a qu’un seul joueur comme lui (Lemieux), a-t-il sagement répondu. Il a changé le visage d’une franchise (Pittsburgh). Je prendrai les choses lentement. La LNH est une ligue très compétitive. Je m’y prépare et je ferai de mon mieux. »

« Il y a des occasions à saisir avec les Coyotes. Ils ont un noyau jeune et talentueux. J’ai hâte de jouer avec (Clayton) Keller et (Nick) Schmaltz. »