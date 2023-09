Des élus écartés: l’opposition officielle dénonce «une purge» à la Ville de Québec

L’opposition officielle à l’hôtel de Ville de Québec a dénoncé jeudi « une purge » après que trois de ses élus, dont le chef Claude Villeneuve, eurent été exclus de diverses instances décisionnelles et consultatives de la Ville de Québec.

« Ça ne fait pas une semaine qu’ils sont majoritaires et c’est déjà la purge. Le maire est en train d’écarter tout ce qui peut y avoir d’opposants sur différentes instances », a tonné le chef de Québec d’abord, en entrevue avec le Journal, jeudi en fin de matinée.

Selon lui, « la politique autrement de Bruno Marchand est que : si tu ne dis pas la même chose que lui, si tu ne penses pas comme lui, tu ne peux pas participer aux discussions ».

Divers changements

Quelques minutes plus tôt, plusieurs sommaires décisionnels du comité exécutif de la Ville ont été publiés. On y a notamment appris que Claude Villeneuve a été remplacé par la nouvelle conseillère de l’équipe du maire, Bianca Dussault, au sein du conseil de la Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

La même conseillère Dussault remplacera son homologue Anne Corriveau (Québec d’abord) au sein de la Commission consultative sur le Schéma d'aménagement et de développement. De son côté, Marie-Pierre Boucher, du parti du maire Marchand, prendra la place de Véronique Dallaire (Québec d’abord) à la Commission consultative pour une ville inclusive.

Claude Villeneuve s’est dit « vraiment déçu » de devoir quitter la CMQ où il présidait un comité sur l’environnement chargé notamment de suivre les recommandations d’un rapport de la Santé publique au sujet de la qualité de l’air.

Exagération

Informé de la teneur de la sortie de M. Villeneuve, Thomas Gaudreault, attaché de presse du maire Marchand, a plutôt affirmé que « le choix des mots de M. Villeneuve est grandement exagéré. Québec d’abord est affecté par seulement trois changements — et quatre de ses six conseillers conservent leurs responsabilités ».

D’après lui, « M. Villeneuve souhaite en faire un débat personnel alors qu’il s’agit seulement d’ajustements qui ont pour objectif de nous permettre de faire progresser plus efficacement nos priorités, en particulier en matière d’aménagement du territoire. »

Villeneuve s’en prend à Lavoie

Dans d’autre sommaires décisionnels, on apprenait que Claude Lavoie (conseiller municipal passé chez de l’équipe du maire l’an dernier) est également devenu vice-président du conseil d'administration du Réseau de transport de la Capitale (RTC), membre du comité de réalisation du tramway et membre substitut de la Commission d'urbanisme et de conservation de Québec.

La semaine dernière, on annonçait que M. Lavoie devenait membre associé (au lieu de membre de plein droit) au comité exécutif chargé des relations avec les citoyens dans le cadre du projet de tramway.

Or, selon Claude Villeneuve, M. Lavoie n’était pas fort enthousiaste par rapport au tramway avant son passage à l’équipe du maire en avril 2022.

« Ils nous disait à l’interne qu’il fallait garder une saine distance avec le tramway notamment parce que le projet n’avait pas d’acceptabilité sociale. Il souhaitait qu’on adopte cette position, a relaté M. Villeneuve. Avoir voulu couler le projet de tramway, c’est pas mal la personne que j’aurais désignée pour se charger de ça (les relations avec les citoyens). »