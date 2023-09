[PHOTOS] Lourdes Leon, la fille de Madonna, fait sensation sur le tapis rouge de Victoria Secret à New York

Lourdes Leon a fait tourner les têtes mercredi sur le tapis rouge du lancement de Victoria's Secret "The Tour" à New York; la fille de Madonna ne portait qu’une mini-culotte sous une « robe » en résille transparente.

AFP

On peut dire qu’à 26 ans, Lourdes Leon est la digne descendante de sa superstar de mère, Madonna. Tout comme la chanteuse à cet âge (et encore maintenant), la jeune femme aime attirer l’attention et provoquer. Ce qu’elle est assurément parvenue à faire foulant le tapis rouge de Victoria Secret en étant très légèrement vêtue.

« Lourdes n'a rien laissé à l'imagination en affichant sa poitrine nue dans une robe transparente scintillante », titrent de nombreux magazines à potins à travers le monde depuis son apparition remarquée.

AFP

Des talons vertigineux, un torse découvert, un string noir, un par-dessus vaporeux quasi inexistant, des bijoux argentés, une manucure en forme de griffes et une longue chevelure ébène; la jeune femme a réussi le pari de faire parler d’elle autant, sinon plus, que les autres mannequins invitées à l’événement comme Gigi Hadid et Emily Ratajkowski.

Une version remaniée du défilé emblématique de Victoria Secret sera diffusée sur Amazon Prime le 26 septembre après une pause de quatre ans.

Le long métrage « réinventé » en coulisses se concentrera sur les « pionnières mondiales émergentes » plutôt que sur les « anges » strictement vêtues de lingerie.