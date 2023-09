Météo au Québec: l’épisode de chaleur tire à sa fin

Même s’il va encore faire chaud jeudi, l’épisode de chaleur tire à sa fin avec l’avènement d’un système frontal qui va traverser progressivement le Québec.

Déjà dans l’ouest du Québec, des averses sont attendues durant la journée de jeudi, notamment en Abitibi-Témiscamingue et en Outaouais où il fera tout de même 26 degrés avec un effet humidex, avant la chute du mercure dès vendredi.

Dans le Grand Montréal, toujours sujet aux grosses chaleurs, le temps ensoleillé laissera place à plus d’ennuagement en après-midi avec 60 % de probabilité d’averses et un risque d’orage sous des températures de 30 degrés, accompagné d’un humidex de 39.

Un scénario similaire est à prévoir pour les secteurs du centre et l’est de la province avec une alternance de soleil et de nuages, ainsi que des risques d’averses, le tout sous un mercure qui sera en léger recul, selon Environnement Canada.

À Québec et à Sherbrooke, le temps sera encore chaud et humide avec des températures de 29 degrés et un humidex de 38, mais le mercure devrait chuter en raison de l’arrivée d’un système dépressionnaire.

Les régions de l’est du Québec seront épargnées par la vague de chaleur, tandis que les températures maximales ne dépasseront pas 22 degrés par endroits, notamment sur la Côte-Nord, selon les prévisions de l’agence fédérale.