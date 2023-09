NFL : un autre changement de nom pour les Commanders?

Ayant acquis les Commanders de Washington plus tôt cette année, le groupe comprenant Magic Johnson pourrait modifier le nom de l’équipe, mais les partisans qui s’ennuient des «Redskins» ont intérêt à oublier un retour dans le passé.

Les nouveaux propriétaires ont pris possession de la concession des mains de Dan Snyder moyennant la somme record de 6,05 milliards $, transaction qui fut approuvée par la NFL en juillet. Aussi, l’un des investisseurs de marque, Mitchell Rales, a abordé le sujet épineux de l’identité du club au cours d’un repas tenu en présence de plusieurs gens d’affaires de la capitale américaine, mercredi.

«Nous n’allons pas reproduire les conflits du passé. Nous regardons le futur, nous bâtissons l’avenir et nous ne prônerons pas une culture de division, a-t-il déclaré, tel que rapporté par le quotidien "The Washington Post". [Cependant], nous examinerons tout à la fin de l’année et nous réfléchirons à différentes choses. Nous ferons divers tests afin de voir ce que les gens pensent. Et nous apprendrons. La bonne nouvelle, c’est que nous avons du temps pour analyser cela de manière intelligente en prenant des décisions axées sur les amateurs.»

Ce point de vue rejoint celui du président de la formation, Jason Wright, qui a affirmé à la chaîne radiophonique 106,7 The Fan la semaine dernière qu’un retour au nom précédent n’était tout simplement pas envisagé. En 2020, l’organisation a mis fin à l’utilisation d’une appellation jugée offensante à l’égard des Premières Nations. Elle a évolué sous les termes «Équipe de football de Washington» durant 18 mois avant de dévoiler le nom des Commanders.

Or, un sondage du même journal effectué en février 2022 a montré une certaine insatisfaction quant à ce nom : 49 % des répondants disaient ne pas l’apprécier.