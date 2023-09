Norvège: le plus gros fonds souverain au monde ferme son bureau de Shanghai

Le plus gros fonds souverain au monde, celui de la Norvège, va fermer son bureau de représentation à Shanghai, une décision n'aura pas d'incidence sur ses investissements en Chine, a annoncé jeudi la Banque de Norvège.

Le fonds, qui possède aujourd'hui plus de 15 200 milliards de couronnes (1420 milliards de dollars) d'actifs sur la planète, détenait fin 2022 des parts dans environ 850 entreprises chinoises pour une valeur totale de 42 milliards de dollars.

«Au fil des ans, notre bureau de Singapour a été étoffé de sorte de pouvoir se charger de toutes les fonctions opérationnelles, y compris pour la Chine», a expliqué la banque centrale norvégienne dans un communiqué.

«Cette décision est motivée par des considérations opérationnelles et n'affecte pas la stratégie d'investissement du fonds dans nos placements en Chine», a-t-elle souligné.

La fermeture du bureau, qui comptait huit employés, survient alors que la Chine, deuxième économie mondiale, peine à retrouver un rythme de croissance aussi solide qu'avant la pandémie de Covid.

Lestée notamment par une baisse des exportations, la croissance chinoise n'a atteint que 0,8% entre le premier et le deuxième trimestres.

Alimenté par les revenus pétro-gaziers de l'État et placé en actions, en obligations, dans l'immobilier et, dans une moindre mesure, dans les projets d'énergies renouvelables non cotés, le fonds souverain norvégien ne disposera plus désormais que de quatre bureaux dans le monde, à Oslo, Londres, New York et Singapour.