Paris sportifs : les meilleures offres de vendredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du vendredi 8 septembre qui valent le détour.

Tennis : Ben Shelton c. Novak Djokovic

Getty Images via AFP

À ces Internationaux des États-Unis, quelqu’un a-t-il été plus impressionnant que Ben Shelton? L’Américain de 20 ans a décroché sa place en demi-finale grâce à du tennis inspiré et une joie de vivre contagieuse. Il a notamment éliminé ses compatriotes Frances Tiafoe et Tommy Paul lors des tours précédents, mais le conte de fées pourrait s’arrêter brusquement. Cette année, personne ne semble être dans la même catégorie que Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Le Serbe sera l’adversaire de Shelton et il est en forme. Seul Laslo Djere a su lui soutirer une manche jusqu’ici, dans un revers en cinq sets au troisième tour. Son rival de vendredi se battra, mais il ne faut pas s’attendre à un miracle.

Prédiction : Victoire en quatre manches de Novak Djokovic – 3,65

Tennis : Carlos Alcaraz c. Daniil Medvedev

AFP

Dans l’autre duel du carré d’as, deux experts du béton et deux anciens numéros 1 mondial s’affronteront. Alcaraz et Medvedev sont aussi les deux plus récents vainqueurs des Internationaux des États-Unis. Le Russe n’a eu aucun mal à se défaire d’Andrey Rublev en quart de finale, mais la chaleur éprouvante a semblé l’incommoder. Alcaraz, lui, n’a jamais été inquiété au cours de la dernière semaine. Un autre rendez-vous avec Djokovic en finale – un nouveau classique – pourrait l’attendre.

Prédiction : Victoire en quatre manches de Carlos Alcaraz – 3,75

Football : Tiger-Cats de Hamilton c. Rouge et Noir d’Ottawa

John E. Sokolowski

Rien n’est perdu cette saison pour ces deux équipes, qui sont les deux moins bonnes de l’Association de l’Est de la Ligue canadienne. Les Tiger-Cats (4-7) et le Rouge et Noir (3-8) peuvent se relancer. Ottawa en particulier a besoin d’une étincelle, après cinq revers consécutifs, dont un de 16 à 12 face à Hamilton, le 28 juillet. Il s’agira du troisième duel entre ces deux équipes et les «Ti-Cats» n’ont pas perdu. L’énergie du désespoir pourrait s’emparer du Rouge et Noir à la maison, mais leurs rivaux ont généralement la solution.

Prédiction : Victoire des Tiger-Cats de Hamilton – 2,60