Pierre Poilievre ne sera certainement pas appuyé par François Legault lors des prochaines élections

La stratégie des conservateurs pour draguer les Québécois est particulière. Rassemblées en congrès à Québec, les troupes conservatrices font parler d’elles à cause des résolutions qu’elles auront à débattre lors des prochains jours : définancement de Radio-Canada, l’encadrement des transitions de genre des mineurs et même la liberté d’accepter ou de refuser des vaccins.

Mais c’est surtout la sortie du chef conservateur Pierre Poilievre sur le financement du tramway qui est à souligner. M. Poilievre veut faire un clin d’œil à une masse critique de personnes mobilisées contre ce projet dont les coûts sont, selon les rumeurs, en train d’exploser.

Contrairement au gouvernement fédéral actuel qui a promis d’éponger 40 % de la facture et des dépassements de coûts, M. Poilievre promet de ne pas mettre un sou de plus que ce qui a été initialement consenti, que ce n’est pas au gouvernement d’encourager des projets mal gérés par des politiciens incompétents. C’est une attaque en règle contre Bruno Marchand qu’il traite, ni plus ni moins, d’incompétent.

M. Poilievre n’est pas sans savoir que toutes les infrastructures en chantier connaissent des explosions de coûts à cause de différents facteurs : pénurie de main-d’œuvre, inflation, coûts des matières premières, etc. Mais il choisit tout de même de mener la charge contre M. Marchand, le taxant d’incompétent.

C’est plus pour flatter dans le sens du poil son monde, démontrer qu’il n’a pas peur de tenir tête à des politiciens qui ne partagent pas sa vision des choses. Il parle également au reste du Canada et à ses partisans de l’ouest pour leur dire que lui, contrairement à ses prédécesseurs, il ne fera pas de fleurs au Québec et ne s’écrasera pas devant des demandes toujours plus grandes, plus couteuses et plus frivoles.

Cette sortie, aussi curieuse qu’inutile, fait dire à François Legault et à ses troupes que lors des prochaines élections fédérales, ils vont se garder une petite gêne dans l’appui aux conservateurs de Pierre Poilievre.