Quand l’accès à la propriété s’effondre, la classe moyenne s’effondre

Il n’y a pas si longtemps, l’accès à la propriété était considéré comme le fondement de la classe moyenne occidentale, du pacte sur lequel elle reposait.

On peut le résumer ainsi: un individu qui travaillait dur pour améliorer sa situation avait de très bonnes chances d’y parvenir.

Il pouvait ainsi acquérir une propriété, fonder sa famille, lui assurer une vie agréable, sans grands excès, mais avec la part de luxe, appelons ça, le petit luxe, qui donne du piquant à l’existence.

Histoire

Assurément, certains individus échouaient. Il y en a toujours eu. C’est à la fois le fruit de la malchance, de mauvais choix individuels, et du fait que toute structure sociale laisse toujours certains éléments dans ses marges – on voudrait qu’il en soit autrement, mais la vie est ainsi faite.

Et il y avait aussi des riches et des très riches – même s’ils ne formaient pas une classe transnationale comme aujourd’hui. Cette société n’était pas parfaite – d’ailleurs, elle s’est disloquée.

Mais cette société, celle de l’après-guerre jusqu’aux années 1990, en gros, était une des plus justes qu’on puisse imaginer en contexte capitaliste – et ce contexte est le nôtre pour le meilleur et pour le pire.

Elle conjuguait l’esprit d’initiative, propre à l’économie de marché, une vraie solidarité, portée par la social-démocratie, et cela, dans un contexte de grande cohésion identitaire.

Elle offrait un contexte d’épanouissement à l’individu.

C’était un consommateur goûtant aux joies de la prospérité. C’était un citoyen, et la vie politique alors avait un sens. C’était un être de culture, qui se sentait appartenir à son pays, ouvert sur le monde, mais fier de son identité.

Je ne ferai pas l’histoire de la fin de cette société. Et je sais bien évidemment que nous ne pourrons pas y revenir. Le monde a changé.

Je me contenterai toutefois de dire qu’elle habite encore la conscience collective.

Et nous n’avons pas oublié sa plus importante promesse: l’accès à la propriété.

Nous considérons qu’un individu qui travaille devrait pouvoir acheter un appartement ou une maison avec sa compagne sans se ruiner, sans non plus sacrifier le reste de sa vie pour avoir ce bien fondamental qui marque une étape décisive dans l’existence.

Ruine

Mais il n’en est plus ainsi, et désormais, la propriété n’est plus un synonyme de prospérité, mais de ruine. À tout le moins, il en est ainsi pour toutes ces familles de classe moyenne qui voient leurs paiements hypothécaires augmenter de manière délirante.

Certains y verront un dérèglement du marché. C’est vrai, mais c’est une analyse trop limitée.

On doit surtout y voir une crise de société, désormais incapable de répondre à l’aspiration la plus fondamentale qui soit: avoir un chez-soi durable qui n’est ni une prison ni le symbole d’un étranglement financier permanent.

Une telle crise, si elle dure, peut pulvériser un ordre social. Le nôtre n’est pas à l’abri.