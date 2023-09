«STAT»: qui est mort et Jacob a-t-il du sang sur ses mains?

Trois mois ont passé depuis la finale-choc de STAT et tous les personnages de la quotidienne sont rassemblés au cimetière pour enterrer l’un des leurs.

Le suspense planté dans la bande-annonce de la deuxième saison est expédié en quelques secondes, le nom de la personne six pieds sous terre apparaissant en toutes lettres sur la pierre tombale. Les circonstances de la mort, elles, demeurent mystérieuses. On n’a manifestement pas fini d’en entendre parler.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Une fois les funérailles passées, un accident de voiture impliquant un humoriste en état d’ébriété (David Boutin) et un délit de fuite survenu à quelques minutes d’intervalle dans le même quartier font en sorte que personne à l’urgence n’a une minute pour souffler.

S’ajoutent à cela les crises de panique d’une patiente diabétique (Karelle Tremblay) qui fait une fixette sur l’énergique Emmanuelle St-Cyr (Suzanne Clément).

Mais au-delà des patients qui débarquent dans un flot incessant d’ambulances, c’est la venue prochaine d’un enquêteur du ministère de la Santé qui fait jaser à l’urgence. Pourquoi est-il dépêché à Saint-Vincent et qui risque de passer un mauvais quart d’heure?

Ces rebondissements et ces drames sont tempérés par l’humour, un ingrédient qu’on aime particulièrement et qui est privilégié par l’autrice Marie-Andrée Labbé.

Jacob a-t-il du sang sur les mains?

Une autre question continue de nous titiller et pas n’importe laquelle: que faisait Jacob Faubert (Lou-Pascal Tremblay) dans le penthouse d’Emmanuelle et de son mari François Éthier (Daniel Parent) juste avant la chute de ce dernier vers une mort certaine? Jacob a-t-il du sang sur les mains ou est-ce que quelqu’un d’autre se trouvait-il sur place? Le mystère s’étirera, évidemment, pour notre plaisir. D’une manière ou d’une autre, Jacob en sait plus qu’il n’en dit.

PHOTO D'ERIC MYRE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Emmanuelle revoit le Dr Tristan Rhéaume (Steve Gagnon) qui bosse à l’hôpital universitaire où Jacob avait été embauché avant de changer d’idée et de prendre le chemin de Saint-Vincent. Les rapports d'Emmanuelle et de Tristan semblent plus sains que ce à quoi nous a habitués l’urgentologue dans la première saison.

Isabelle Granger (Geneviève Schmidt) a de son côté une importante décision à prendre concernant son avenir professionnel et un baiser pourrait chambouler sa relation avec Daniel Laramée (Bruno Marcil).

Gabriel Lemaire (Jean-Nicolas Verreault), qui s’est réveillé de façon inattendue en conclusion de la première saison, est dans un sale état. Sa mémoire lui joue des tours et ses émotions sont à fleur de peau. Une lettre en provenance d’Haïti ne l’aidera en rien à gérer ses crises de larmes et de colère.

Quant à Éric Perron (Stéphane Rousseau), il déménage dans un rez-de-jardin et il n’est pas heureux que son père Robert (Rémy Girard) débarque à l’improviste.

Marc Beaupré et Caroline Néron se joindront aussi à STAT cette saison, qui démarre le lundi 11 septembre, à 19 h, sur ICI Télé. La quotidienne médicale est produite par Aetios Productions.