Un nouveau rôle pour le bloqueur étoile du Rouge et Or qui se retrouve comme capitaine pour la première fois de sa carrière

Joueur de ligne par excellence du RSEQ et élu sur la première équipe d’étoiles au pays, le bloqueur du Rouge et Or de l’Université Laval Nathaniel Dumoulin-Duguay doit s’adapter à un nouveau rôle pour une deuxième saison consécutive.

• À lire aussi: Rouge et Or: Kevin Mital plaide coupable pour des voies de fait et s’évite un casier judiciaire

Muté comme bloqueur alors qu’il n’avait jamais évolué à cette position dans les rangs universitaires en 2022, le gaillard de 6 pi 3 po et 300 livres découvre un nouveau rôle cette année avec le départ des vétérans Nicolas Guay et Nicolas Thibodeau qui ont complété leur parcours.

«Le départ des deux Nic a laissé une grande place au niveau du leadership et ça revient aux plus vieux de prendre la relève, a expliqué le produit des Pionniers de Rimouski qui a été nommé capitaine pour la première fois de sa carrière. Il y a une tâche importante à prendre. C’est un défi important que je suis content de relever. Le changement de position en 2022 était important, mais j’ai pris mes aises et ça va bien.»

Pas le plus volubile, Dumoulin-Duguay développe une nouvelle facette de sa personnalité. «C’est bon pour moi parce que je ne suis pas le joueur le plus vocal, a-t-il raconté. Dans ce nouveau rôle de capitaine, je suis obligé de prendre ma place et j’apprends. C’est la première fois que je suis capitaine dans ma carrière, mais ça ne me change pas. Je ne fais pas la grosse tête. Au niveau collégial, j’ai eu un parcours différent et c’est une responsabilité que je n’ai jamais eue.»

Bon mélange entre recrues et vétérans

Dans le groupe de quatorze joueurs de ligne offensive, on retrouve six recrues. «On a été capable de créer de bons liens rapidement, a-t-il indiqué. Les recrues vont avoir un impact rapidement et les six sont en mesure de jouer.»

Deux de ses recrues ont vu du terrain lors du premier match de la saison à Sherbrooke face au Vert & Or. Maxime-Olivier Cabana a frappé en relève comme bloqueur à droite quand Jean-Antoine Dean-Rios a été expulsé pour s’être porté à la rescousse du quart-arrière Arnaud Desjardins. Simon Roy a aussi évolué comme garde en deuxième demie.

Dumoulin-Duguay croit que les Redbirds de McGill qui seront au PEPS samedi soir pour la soirée en blanc à l’occasion de l’ouverture locale miseront sur une bonne ligne défensive.

«Nassib Hassouna et Jonathan Wilding sont très bons et physiques, a-t-il précisé. McGill aime mettre de la pression.»

Classement des meilleurs espoirs

À la surprise de plusieurs, Dumoulin-Duguay ne se retrouvait pas dans le classement des 20 meilleurs espoirs du Bureau de recrutement de la LCF publié le 24 août. Il n’y avait d’ailleurs aucun joueur du RSEQ.

Déçu de la situation, le natif de Rimouski a confiance que tout va rentrer dans l’ordre lors de la prochaine publication. «Pendant la pandémie, je me suis retrouvé dans la cuvée des espoirs de 2025, a-t-il expliqué. Je ne sais pas trop ce qui s’est passé, mais on a fait ajouter mon nom pour 2024 et le changement a été apporté seulement quelques jours avant la publication du classement. J’espère maintenant être dans le prochain classement.»

Contrairement au plaqueur Jean-Wiliiam Rouleau, un autre ancien des Pionniers, qui a fait le choix de ne pas jouer dans la LCF pour retourner à Rimouski et se concentrer sur sa carrière en génie civil malgré l’intérêt important des équipes du circuit Ambrosie, Dumoulin-Duguay souhaite ardemment évoluer au niveau supérieur. Il a retenu les services de l’agent Sasha Ghavami.

Retour de quelques vétérans

Le Rouge et Or pourra compter sur le retour du porteur de ballon Alex Duff et du plaqueur William Desgagné qui s’entraînent avec le premier groupe tout comme le demi inséré Mathieu Hudon qui frappera possiblement en relève de Kevin Mital suspendu. Blessé à un pied pendant la période estivale, le secondeur recrue Justin Cloutier est de retour et disputera fort probablement son premier match universitaire.

Vêtu de noir, le demi offensif Kalenga Muganda est aussi de retour à l’entraînement.