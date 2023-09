Projet acéricole de 3,5 M$: un potentiel de plus de 60 000 entailles à Tewkesbury

Le projet d’acériculture dans le secteur de Tewkesbury, qui prévoit 60 000 entailles, est en bonne voie de se réaliser, selon l’un des promoteurs qui soutiennent avoir reçu les autorisations de la Ville de Stoneham pour aller de l’avant avec un centre de bouillage.

Évalué à près de 3,5 M$, ce projet privé vise à développer le potentiel acéricole du massif forestier bordant la rive nord de la rivière Jacques-Cartier. Plus précisément, on parle du secteur à partir du cul-de-sac du chemin Jacques-Cartier Nord, du côté ouest, jusqu’au pont de ciment de Saint-Gabriel-de-Valcartier environ.

Les promoteurs Yvan Petitclerc et François Busque veulent opérer l’Érablière Jacques-Cartier sur des terres appartenant à un propriétaire privé. Les ententes sont signées et il ne restait plus que l’aval de la municipalité à obtenir, ce qui semble être chose faite.

«On a le feu vert pour finaliser la demande de permis. Cela va nous être émis, car nous avons eu le OK», a affirmé M. Petitclerc.

«On a aussi identifié, mais non inventorié encore, un potentiel acéricole qui doublerait les 60 000 entailles», a-t-il ajouté.

«Des cabanes à sucre comme on connaît dans Portneuf et dans la Beauce, il n’y en a pas. Il y a quelques propriétaires qui ont des cabanes de 1000 à 3000 entailles, mais on les compte sur les doigts d’une main.

«Le potentiel de l’industrie acéricole dans la MRC de la Jacques-Cartier est là, mais il n’est pas exploité», a souligné M. Petitclerc.

La production pourrait débuter au printemps 2025.