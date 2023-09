Véhicules électriques: Québec investit un demi-milliard de dollars pour de nouvelles bornes de recharge

Le gouvernement de François Legault annonce l’implantation de 116 000 bornes de recharge publiques pour véhicules électriques d’ici 2030 dans le cadre de son Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030).

L'initiative coûtera plus de 514 millions de dollars sur cinq ans et a pour but d’encourager l’innovation et stimuler la création d’emplois.

«Cette stratégie permettra une électrification accrue du parc automobile par le déploiement, d’ici 2030, de 6 700 bornes de recharge rapide publiques, et de 110 000 bornes de recharge publiques de niveau 2 à travers le Québec», stipule le communiqué.

Québec prévoit également 600 000 places de stationnement supplémentaires pour véhicules électriques disponibles dans les multilogements.

«Le Québec est l’État en Amérique du Nord qui produit le moins de CO2 par habitant. Parce qu’on veut rester les meilleurs, on s’est engagé à réduire nos émissions de GES de 37,5 % d’ici 2030, et à devenir carboneutres en 2050», a déclaré le premier ministre François Legault.

«Cette annonce est un autre exemple concret de la volonté de notre gouvernement de respecter ses engagements en matière de lutte contre les changements climatiques ainsi que nos engagements pris envers les Québécois», a affirmé Benoit Charette, ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides.