10 observations sur la victoire des Lions

Les Lions ont renversé les champions pour lancer la saison dans la NFL. Et dire que quand le calendrier de la saison régulière est sorti, d’innombrables amateurs ont remis en doute la simple présence de cette supposée équipe d’imposteurs dans le match d’ouverture...

Pourtant, on ne parlait plus des bons vieux Lions, mais quand même, plusieurs continuaient de douter de leur pertinence. Après leur victoire de 21-20 en lever de rideau, il est impossible de remettre en cause leur sérieux.

Ce n’est qu’une victoire, direz-vous. Rien de plus faux, en réalité. Une équipe qui s’en va battre une puissance comme les Chiefs, dans leur royaume, vient de faire beaucoup plus que de remporter un simple match. Voici 10 observations sur cette première surprise de la saison.

1. La défense n’entend plus à rire

Tous les problèmes défensifs des Lions ne sont peut-être pas réglés, mais une unité qui limite les Chiefs à 316 verges et cinq conversions de troisièmes essais en 14 tentatives mérite le respect. Dans un passé pas si lointain, n’auraient jamais rêvé de contenir Patrick Mahomes de la sorte, lui qui n’a complété que 21 de ses 39 passes. L’ailier défensif Aidan Hutchinson termine sa soirée sans sac du quart, mais ceux qui ont vraiment regardé la partie savent à quel point il a dominé. Il a frappé Mahomes à trois reprises et s’est constamment retrouvé dans son champ de vision avec cinq pressions.

2. Les recrues contribuent

Il ne faut pas les canoniser après un match, mais les recrues des Lions ont largement contribué à la victoire. Le porteur Jahmyr Gibbs a gagné 42 verges au sol (6 verges par portée) en plus d’ajouter deux réceptions pour 18 verges. Il a gagné un gros premier jeu en fin de rencontre. L’ailier rapproché Sam LaPorta a capté les cinq passes lancées vers lui, pour 39 verges. Le maraudeur Brian Branch a profité d’une déflection pour intercepter une passe de Patrick Mahomes et ensuite la ramener dans la zone des buts. Le seocndeur Jack Campbell a réalisé un gros jeu en rabattant une passe. C’est très prometteur!

3. Dan Campbell a du front

En début de match, les Lions étaient aculés dans leur zone à leur ligne de 17 et l’entraîneur-chef Dan Campbell a opté pour une dangereuse feinte de dégagement qui a rapporté. Les Lions ont poursuivi leur séquence pour franchir 91 verges en inscrivant le premier touché de la rencontre. Dans ces circonstances normales, ce serait infiniment risqué. Or, face aux Chiefs, dans leur stade, il faut oser pour espérer ébranler le géant.

4. Les Lions ont du caractère

Les Chiefs montraient un dossier de 29-1 lorsqu’ils détenaient l’avance à la mi-temps depuis la saison 2020. Il s’agit donc d’une deuxième défaite seulement dans les circonstances. C’est signe que les Lions n’ont jamais lâché le morceau et n’ont jamais été intimidés. C’est surtout difficile de tenir tête aux Chiefs dans l’environnement hostile de Arrowhead Stadium. Les Lions ont signé leur premier gain dans ce stade depuis le 23 octobre 1988.

5. La séquence de feu de Goff se poursuit

Le quart-arrière des Lions, Jared Goff, a étiré sa séquence de passes sans interception à 359. Il s’agit de la troisième plus longue séquence du genre dans l’histoire, après Tom Brady (399) et Aaron Rodgers (402). Sans être magistral, il a réalisé les jeux clés en complétant 22 de ses 35 passes pour 253 verges et un touché.

6. Problème de receveurs

Privé de l’as ailier rapproché Travis Kelce, Patrick Mahomes a été abandonné plusieurs fois par ses receveurs. Quatre de ses passes ont été échappées, dont trois en situations critiques de troisièmes essais. Mahomes a ciblé 22 fois ses ailiers espacés, ne complétant que 10 passes (46%). Kadarius Toney a joué comme s’il tentait d’attraper un savon dans la douche et Skyy Moore a été souvent fantomatique.

7. Un contrat pour Chris Jones, ça presse!

Sans rien enlever aux Lions, les Chiefs disputaient cette rencontre sans deux de leurs trois meilleurs joueurs, toutes positions confondues. L’ailier rapproché Travis Kelce manquait à l’appel et le plaqueur Chris Jones attend toujours un nouveau contrat. Le plaqueur Mike Danna a réussi un sac, mais sinon, la pression de l’intérieur, la grande spécialité de Chris Jones, a été plutôt rare.

8. Manque d’agressivité

Difficile de remettre en question les décisions offensives du pilote des Chiefs Andy Reid avec un tel CV, mais son agressivité habituelle n’était pas au rendez-vous. À deux reprises, les Chiefs se sont contentés de placements sur des situations de quatrième essai et deux verges à franchir. À l’inverse, en fin de rencontre, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont été contraints de tenter de convertir un quatrième essai et 25 verges. Drôle de gestion...

9. Une rare interception

Patrick Mahomes a subi une première interception à ses dépens dans un match d’ouverture. À son sixième départ en lever de rideau, il a aussi subi une première défaite et pour la première fois, il n’a pas lancé au moins trois passes de touchés.

10. Sous les projecteurs

Les Lions avaient hérité des projecteurs pour un match en soirée devant un large auditoire pour ce premier duel de la saison et ce ne sera pas la dernière fois. À trois autres reprises, ils seront en action en soirée, sans compter un autre duel au Thanksgiving. Non, plus personne ne rigole! Dan Campbell a bien résumé la situation : «Je n’ai rien appris de mon équipe dans ce match. J’ai eu la confirmation de ce que je savais déjà», a-t-il dit.