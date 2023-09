5 vins sous les 20$ pour la rentrée

Avec la rentrée scolaire, l’inflation et les taux d’intérêt élevés, on jette son dévolu sur des vins un peu plus abordables.

Qu’à cela ne tienne, on peut très bien boire à petit prix. Voici cinq bouteilles qui vous donneront énormément de plaisir sans faire trop mal au portefeuille.

Buvez moins. Buvez mieux.

Sumarroca, Tuvi 2022, Penedes

Espagne 12,5 % - Bio | ★★1/2 | $1/2 | 16,15 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ





Code SAQ : 13574687

Un blanc de soif qui nous vient du Penedès, plus grande appellation de Catalogne, qui est surtout connue pour sa production de cava. Celui-ci est un vin « tranquille » majoritairement constitué du cépage phare de l’appellation, le xarel-lo (prononcez cha-rel-lo). On y ajoute du gewurztraminer, du riesling et du viognier et on obtient un vin blanc original. Bien parfumé et axé sur la fraîcheur, on trouve des arômes floraux auxquels se greffent des notes d’agrumes et d’abricot confit. D’ampleur moyenne avec une finale saline, le vin reste bien sec. Parfait avec le poisson.

Vinhos De Darei, Lagar de Darei 2019, Dâo

Portugal 13,5 % - Bio | ★★1/2 | $1/2 | 16,90 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ





Code SAQ : 14988769

Belle découverte que ce rouge provenant de la région du Dâo réputée pour offrir d’excellents rapports qualité/prix. C’est un assemblage de quatre cépages traditionnels de l’appellation : touriga nacional, jaen, tinta roriz et alfrocheiro. On sent dans le verre des parfums agréables de prune, de figue, d’herbe séchée et de cassis en confiture. Bien sec avec des tanins modérés, il peut paraître un peu « dur » pris seul, mais absolument délicieux en mangeant. Allez-y avec un poulet grillé ou une brochette de légumes grillés.

Dominio de Tares, El Paisano de Tares 2021, Bierzo

Espagne 13,0 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 17,95 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ





Code SAQ : 15188114

Du rouge léger et parfumé à souhait qui se laisse boire comme du Kool-Aid, à la différence que tout est cultivé en bio. Dominé par le mencia, cépage typique de l’appellation Bierzo, on y ajoute un peu de palomino, de grenache et de dona. Le tout est vinifié en cuve inox et élevé quelques mois dans de vieux fûts de chêne. Tonalités de violette, de cerise, de fraise et d’épices. Peu tanique et axé sur la fraîcheur du fruit, il sera à son mieux après une bonne heure au frigo. Idéal pour accompagner un plateau de charcuterie ou la pizza toute garnie.

Château la Mothe du Barry 2021, Bordeaux Supérieur

France 13,5 % - Bio | ★★★ | $1/2 | 16,55 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ





Code SAQ : 10865307

Nouvelle mouture 2021 pour l’exemple parfait du très bon Bordeaux à tout petit prix. 100 % merlot issu de l’agriculture biologique, le vin ne voit aucun bois, que de la cuve inox. Ça donne un nez très pur, assez précis et pétant de fruit. C’est souple, énergique avec une matière soyeuse et des tanins tout au plus moyennement corsés. Joël Duffau, le producteur, neuvième génération de vignerons, est un artisan qui prend soin de ce qu’il met en bouteille. Parfait avec un onglet de bœuf grillé et quelques frites maison.

Fontanário de Pegões 2020, Palmela

Portugal 13,5 % | ★★1/2 | $1/2 | 15,25 $

PHOTO TIRÉE DU SITE DE LA SAQ





Code SAQ : 10432376

Un classique au rayon des bons vins à petit prix, ce rouge portugais est produit par la coopérative Santo Isidro de Pegões située dans la région de Setúbal, au sud de Lisbonne. Il est fait essentiellement à partir de castelao, un cépage local qui donne des vins colorés et concentrés, auquel on ajoute un peu de cabernet-sauvignon et de touriga nacional. Fermenté en cuve inox, il est ensuite passé en fût de chêne de 8 à 10 mois. Il offre un nez racoleur de prune, de cerise, de torréfaction et d’épices. Assez rond avec des tanins soyeux, il garde une assez bonne fraîcheur. Simple et efficace lorsqu’on le sert rafraîchi (45-60 minutes au frigo) pour accompagner un magret de canard ou un couscous merguez.

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.