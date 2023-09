À 15 ans, elle expose à la galerie Perreault: Mégane Fortin franchit une nouvelle étape importante

La jeune peintre de 15 ans Mégane Fortin a franchi une autre étape significative dans son fabuleux parcours quand elle a accroché une série de vingt nouvelles toiles sur les murs de la galerie d’art Perreault, dans le Vieux-Québec.

En présentant jusqu’au 24 septembre cette collection baptisée 2 vies, l’adolescente surdouée de Stoneham deviendrait, selon son entourage, la plus jeune peintre à exposer en galerie, du moins dans la région de Québec.

«Je ne pensais pas entrer en galerie avant 18 ans, comme je ne pensais pas aller exposer à New York. À chaque fois qu’il y a quelque chose qui m’arrive, je le prends et je suis fière», a confié Mégane Fortin, lors d’une rencontre avec Le Journal avant le vernissage qui a lieu samedi.

Elle fonde beaucoup d’espoir sur l’impact que pourrait avoir cette vitrine. «D’être en galerie à Québec, ça permet d’aller à l’internationale. Ça va faire partie de mon curriculum vitae d’artiste. J’aimerais aller en galeries en Europe. On verra les portes qui vont s’ouvrir.»

Avec son cœur

Pour le propriétaire de la galerie Perreault, il était primordial de donner cette opportunité à ce jeune talent de la région.

«J’y tenais parce que pour nous, la relève, c’est important, dit Roch-André Perreault, admiratif de la jeune peintre. « Le gros problème des artistes, quand ils deviennent populaires et vendent bien, ce n’est plus une ou deux galeries, c’est 5 galeries, 10 galeries. Comment tu fais des tableaux pour dix galeries ? Le fais-tu avec ça (il met la main sur son cœur) ? Mégane le fait avec son cœur, son émotion. Il faut qu’elle garde ça et qu’elle soit bien encadrée.»

Comme bien d’autres amateurs d’art, il croit qu’elle a un brillant avenir devant elle. «Mégane est consciente de ses forces, de son énergie, de ce qu’elle peut faire vibrer dans ses tableaux. C’est la base même. C’est inné aussi. À 15 ans, on s’entend, on peut les compter sur les doigts d’une main.»

Une chanson pour chaque toile

Dans 2 vies, la spécialiste de l’abstrait pousse encore plus loin son exploration des couleurs vives, en associant cette fois une chanson à chaque toile.

«Chaque toile a été réalisée avec une chanson que j’écoutais en boucle pendant que je peignais. Par exemple, la toile principale, c’est 7 Years (de Lukas Graham). Je l’ai choisie parce qu’elle représente bien mon parcours. J’ai commencé à 7 ans et à 11 ans, j’ai été à l’internationale», explique Mégane Fortin, qui s’est aussi laissé inspirer par des titres de 2Frères, Isabelle Boulay, Charlotte Cardin, La compagnie Créole, Bruno Mars et... Pink Floyd.

«Je choisissais la musique selon mon humeur. Il y en a une que j’ai pleuré tout le long que je peignais. C’était Another Brick On The Wall. C’était négatif sur le coup, mais après, ça libère. On le voit avec les couleurs, le noir, le rouge.»

2 vies de Mégane Fortin, à la galerie d'art Perreault, du 9 au 24 septembre.