Meurtre à Saint-Hyacinthe: le suspect est un criminel arrêté plus de 200 fois dans sa vie

L’homme de 54 ans qui devrait être accusé en lien avec le meurtre de son coloc survenu jeudi soir à Saint-Hyacinthe traîne un impressionnant dossier criminel, lui qui a été arrêté plus de 200 fois dans sa vie.

• À lire aussi: Une mort suspecte à Saint-Hyacinthe

Les circonstances entourant la mort de Robert Shedleur, âgé de 60 ans, demeurent nébuleuses. Aucune arme n’aurait été utilisée lors de l’événement violent. Le sexagénaire serait ainsi décédé au terme d’une altercation à l’intérieur de l’immeuble dans lequel il partageait un logement avec l’agresseur présumé.

La victime fut transportée à l’hôpital peu après l’arrivée des services d’urgence, où elle a rendu l’âme. Le suspect a également dû être amené dans un centre hospitalier, mais on n’a jamais craint pour sa vie.

Accusations en après-midi

Les enquêteurs des crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) ont pu l’interroger en matinée. Il devrait faire face à des accusations en lien avec l’homicide au cours de l’après-midi au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

L’identité judiciaire a été dépêchée sur les lieux du crime afin de récolter tous les éléments de preuve nécessaires.

Le suspect dans le dossier possède un casier judiciaire dans lequel plus de 200 dossiers sont répertoriés. Robert Shedleur, la victime, traîne lui aussi un important passé criminel, alors qu’il cumule plus de 100 accusations. Il a d’ailleurs été libéré de prison pour la dernière fois l’hiver dernier. La majorité de leurs dossiers sont pour des vols et des introductions par effraction.