Blocage des nouvelles: pas de publication sur Meta le 15 septembre, suggère la FPJQ

Face à la décision de Meta de bloquer les nouvelles sur ses plateformes en réaction à la loi C-18, les journalistes et les professionnels en relations publiques demandent aux citoyens de ne rien publier sur Facebook et Instagram le 15 septembre prochain afin de faire front.

La date n’a pas été choisie au hasard puisqu’elle correspond aussi à la Journée internationale de la démocratie.

«L’information, c’est ce qui nous relie en tant que société», a rappelé jeudi Patrick Howe, président de la Société québécoise des professionnel(le)s en relations publiques (SQPRP).

«Peu importe qui nous sommes, journalistes ou professionnels en relations publiques, nous jouons un rôle central dans cette place publique où la société peut tenir des discussions éclairées sur tous les sujets, grands et petits, qui touchent l’ensemble des citoyens et des citoyennes tout en leur permettant de rester en relation», a-t-il ajouté.

Ainsi, le 15 septembre prochain, les Québécois sont invités à ne rien mettre en ligne sur les plateformes de Meta et s’abonner à un média ou une infolettre d’un média local.

En plus de la SQPRP et de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ), plusieurs acteurs du milieu comme Québecor, l’Union des artistes, mais aussi les maires de Laval, Longueuil et Québec ont soutenu cette initiative.

Refus de partager les revenus

Les géants du web tels que Meta et la société mère de Google, Alphabet, accaparent près de 80 % des revenus publicitaires numériques au Canada, a rappelé la FPJQ.

Une partie de ces revenus a notamment été engrangée par la présence des médias sur Facebook, qui aurait permis à Meta d’obtenir 193 millions $ en 2021, selon une analyse de Jean-Hugues Roy, professeur à l’École des médias de l’UQAM.

Si Meta acceptait de se plier à la Loi sur les nouvelles en ligne, aussi connue sous le nom de loi C-18, l’entreprise de Mark Zuckerberg devrait verser 62 millions $ aux médias canadiens, d’après une estimation du ministère fédéral du Patrimoine.

Les revenus mondiaux de Meta ont été évalués à 116,6 milliards USD en 2022.

«Meta a clairement les moyens de faire sa part, mais tient à jouer selon ses propres règles, ce qui est inacceptable. Cette attitude est indigne d’un bon citoyen corporatif en 2023. C’est important que le public en soit informé», a souligné Michael Nguyen, président de la FPJQ.

La Loi sur les nouvelles en ligne doit entrer en vigueur le 19 décembre prochain.