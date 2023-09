Bombardés en 10e manche, les Capitales feront face à l'élimination

Les Capitales de Québec étaient en contrôle du match et semblaient se diriger vers une victoire dans le premier match de leur série face aux Jackals du New Jersey. Ça, c'était avant que les deux canons des Jackals, James Nelson et Keon Barnum s'amènent au bâton en fin de dixième manche...

Les hommes de Patrick Scalabrini avaient pris les devants 3-2 en début de dixième, sur un simple de Justin Gideon.

Mais, avec deux retraits au compteur, Nelson et Barnum ont frappé des circuits en solo, coup sur coup, pour propulser les Jackals vers une victoire de 4-3.

Le deuxième match aura lieu samedi soir au Stade Canac.