Carambolage monstre sur la 440: le procès du camionneur du semi-remorque tire à sa fin

Le procès du camionneur accusé d’avoir causé quatre décès dans un carambolage monstre sur l’autoroute 440 à Laval entre dans sa dernière étape aujourd'hui, alors que les avocats présentent leurs arguments finaux devant le tribunal.

L’ex-camionneur Jagmeet Grewal est accusé de négligence criminelle causant la mort. Le 5 août 2019, il était derrière le volant d’un semi-remorque sur l’autoroute 440 Ouest à Laval, lorsqu’il a percuté une série de véhicules immobilisés près de la bretelle menant à l’autoroute 15. La violente collision avait causé plusieurs incendies, dans lesquels Gilles Marsolais, 54 ans, Michèle Bernier, 48 ans, Sylvain Pouliot, 55 ans, et Robert Tanguay Laplante, 26 ans, ont péri.

Au moment de la collision, le camion de l’accusé roulait entre 93 et 100 km/h, selon un expert reconstitutionniste. Sur la scène du carambolage, aucune trace de freinage produite par le camion conduit par l’accusé n’a été décelé.

Séquelles psychiatriques

Or, l’accusé n’aurait jamais dû se retrouver derrière son volant ce jour-là. En 2014, la Société de l’assurance automobile du Québec lui avait en effet interdit de façon permanente de travailler comme conducteur de camion. Deux ans auparavant, il avait été impliqué dans une collision aux États-Unis, qui l’avait laissé avec d’importantes séquelles psychiatriques.

Quelques années plus tard, M. Grewal avait malgré tout pu ravoir son permis classe 1. Un permis remis par la SAAQ... par erreur.

S’il avait pu récupérer son permis malgré son interdiction, c’est parce que les différents départements de la SAAQ n’avaient pas communiqué pas entre eux.

La Couronne déplore aussi que l’accusé était, au moment du drame, accablé de problèmes de santé incompatibles avec la conduite. Il prenait notamment un cocktail de médicaments pouvant causer notamment de la somnolence et des étourdissements.

Il a aussi omis de divulguer un récent diagnostic de diabète au moment de récupérer son permis à la SAAQ, en plus de négliger le traitement de cette maladie.

Pas d'impact sur la conduite

Selon la Couronne, derrière le volant d’un camion, l’accusé était «aussi dangereux qu’une personne qui se promène avec une arme à feu».

Mais la défense a plaidé ce matin au palais de justice de Laval que rien dans la preuve ne permet de conclure que tant des problèmes psychiatriques, le diabète ou la prise d’un cocktail de médicaments pourraient avoir eu un impact sur sa conduite, le jour du drame.

Les représentations se poursuivent en avant-midi devant la juge Yanick Laramée.

La Couronne est représentée par Mes Simon Blais, Alexis Marcotte-Bélanger et Lyly-Anne Ratelle et la défense par Mes Jean-Daniel Debkoski et Philipe Knerr.