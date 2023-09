Comment choisir un écran d'ordinateur

Un nouveau moniteur d'ordinateur peut améliorer la productivité et le divertissement, tout en dépassant la durée de vie de votre ordinateur actuel. Ce simple guide d'achat couvre l’essentiel pour faire le meilleur choix.

Pour choisir un écran d'ordinateur, vous devez examiner vos besoins. Les moniteurs présentent des caractéristiques différentes, telles que la résolution, le format, la fréquence de rafraîchissement, la taille et, bien sûr, le prix. Vous devez savoir l’utilisation que vous en ferez et votre budget.

Budget d'un écran d'ordinateur

Les prix des moniteurs varient presque autant que les prix des ordinateurs, avec tant d'options disponibles qu'il y en a toujours pour tous les goûts. Si vous ne souhaitez pas dépenser trop d'argent pour un nouvel écran, quelle qu'en soit la raison, il existe des modèles à partir de 120 $, bien qu'ils soient généralement plus petits que la taille recommandée, à savoir environ 22 pouces comme celui ci-dessous. Mais si vous voulez le plus grand et le plus sophistiqué, vous risquez de devoir débourser jusqu'à 6000 dollars, voire plus, pour le prix de vente conseillé.

Sansui (Amazon)

Quelle utilisation ?

Un écran pour jouer, professionnel ou pour tout faire ?

Un joueur privilégie les taux de rafraîchissement rapides et les faibles temps de réponse, tandis qu'un moniteur professionnel se concentre sur la précision des couleurs pour les tâches d'imagerie, de vidéo, d’architecture et de bureautique. Si vous voulez un moniteur principalement pour regarder des vidéos, optez pour un moniteur doté d'une dalle IPS, idéale pour la diffusion de vidéos.

Résolutions des moniteurs

Une résolution élevée est la clé d'une image nette et bien définie. L'augmentation de la résolution s'accompagne d'une augmentation du coût. La plupart des moniteurs vendus aujourd'hui sont des moniteurs haute définition (HD) avec une résolution de 1920 x 1080 (également appelée 1080p). Nous vous conseillons d'opter pour cette résolution minimale. Les autres options de résolution comprennent (mais ne sont pas limitées à) :

1280 x 1024

1366 x 768

1600 x 900

1920 x 1080

1920 x 1200

2560 x 1440

3440 x 1440

3840 x 2160

Si vous voulez quelque chose de mieux que la haute définition intégrale (Full High Definition - FHD), il existe des moniteurs qui vont jusqu'à l'ultra-haute définition (UHD ou 4K). Les moniteurs 4K peuvent atteindre des résolutions de 3840 x 2160 et plus, mais sachez que la qualité visuelle accrue s'accompagne d'un coût supplémentaire, plus élevé.

Quelle taille choisir ?

Un écran de 24 à 30 pouces est une taille idéale pour la plupart des utilisateurs.

Tout comme la résolution, le prix d'un moniteur augmente avec sa taille. Comme vous êtes le seul à savoir ce que vous allez afficher sur le moniteur, l'endroit où vous allez le placer et votre budget, il n'existe pas de taille de moniteur idéale. Pour l'utilisateur domestique moyen qui consulte son courriel, navigue sur le web, etc., un moniteur de 24 pouces est probablement parfaitement adapté. Toutefois, si vous effectuez des travaux de bureau (par exemple, des feuilles de calcul détaillées), il serait plus judicieux d'opter pour un moniteur plus grand et à plus haute résolution.

Moniteur ≠ téléviseur

Contrairement au choix d'un téléviseur, le plus grand moniteur n'est pas toujours le meilleur. Si la résolution n'augmente pas avec la taille, la clarté de ce qui est affiché à l'écran diminuera. En d’autres mots, les pixels seront moins fins. Par exemple, si vous avez deux moniteurs ayant la même résolution, le plus grand ne sera pas aussi net que le plus petit. Et le plus petit moniteur, même s'il est très net, risque d'être trop petit pour que vous puissiez l'utiliser confortablement.

HP estime qu'un écran de 24 à 30 pouces convient à l'utilisateur moyen, tandis qu'un écran 1080p (25 pouces ou plus) est la taille minimale requise pour les jeux.

LG

Fonctionnalités supplémentaires

Il est pratique d'avoir des ports USB sur votre moniteur, afin que vous n'ayez pas à aller loin pour brancher une souris, un clavier ou une webcam. Pensez également à la possibilité de régler le moniteur. Se déplace-t-il pour s'adapter à plus d'une taille de personne? Cela ne s'applique peut-être pas à vous, mais si vous avez une famille ou même une seule autre personne qui l'utilise, vous serez surpris de voir à quel point il est agréable de pouvoir placer, hausser ou abaisser le moniteur comme vous le souhaitez.

Utilisation générale

Les moniteurs « à usage général », et vous en utilisez peut-être un en ce moment même, sont des types de moniteurs de bureau dont la taille varie entre 21 et 41 pouces. Ils conviennent à la lecture de courriels, aux achats en ligne, aux médias sociaux, au visionnage de courtes vidéos, etc.

Professionnels

Les moniteurs professionnels sont généralement destinés aux graphistes et autres professionnels de la création. Un moniteur destiné à un professionnel de la création peut afficher avec précision des milliards de couleurs. L'UHD est devenu le choix standard des professionnels de l'industrie, offrant une large résolution de 3840 x 2160 (4K) jusqu'à 6016 x 3384 (6K).

Jeux

Les moniteurs de jeux ont un objectif différent de celui des moniteurs professionnels. En raison de la rapidité des actions contrôlées par le joueur, les moniteurs de jeux ont besoin d'un taux de rafraîchissement rapide (vitesse à laquelle l'écran peut mettre à jour les informations). Le taux de rafraîchissement le plus bas (affiché en Hz pour hertz) que vous souhaitez pour les jeux est de 60 Hz, mais les modèles haut de gamme peuvent atteindre 360 Hz. Si vous utilisez votre ordinateur principalement pour les jeux, la meilleure solution est d'opter pour un moniteur spécifique aux jeux.

Ultra-larges et incurvés; la solution parfaite ?

Les moniteurs ultra-larges sont de plus en plus courants, incurvés et de très bonne qualité. Beaucoup plus larges que hauts et bien plus larges que votre moniteur habituel, leur conception horizontale et incurvée, si possible, est parfaite pour les jeux, les films, le Web et pour l’affichage de multiples documents côte à côte.

C’est mon type d’écran préféré. À la maison, j’utilise un modèle LG incurvé de 29 po de la série UltraWide. Pour le même prix que j’ai payé il y a quelques années, on trouve aujourd’hui sur Amazon et ailleurs des écrans incurvés ultras larges de 34 po avec une résolution de 3440 x 1440.

S’il existe des écrans plats ultras larges moins chers, sachez que pour vos yeux, les bordures gauche et droite sont plus éloignées. La courbe atténue cette distance et augmente le confort oculaire.

Magasinez

Faites le tour du marché. À moins que l'acquisition d'un nouveau moniteur ne soit vitale et urgente, prenez le temps d'examiner plusieurs modèles et de comparer les prix. Si vous aimez acheter sur Amazon, allez sur le site canadien de Camel (https://ca.camelcamelcamel.com) pour connaître l’évolution du prix d’un produit sur la mégaboutique et y découvrir le meilleur moment de l’année pour en faire l’achat.

Pour simplifier sans avoir à taper tout le nom du produit, trouvez dans l’adresse web d’Amazon le numéro qui suit « /dp/ » comme souligné dans cet exemple :

https://www.amazon.ca/SANSUI-Freesync-Ultra-Thin-Adjustable-Compatible/dp/ B0BRV913KF /ref=sr_1_1?keywords=B0BRV913KF&qid=1694193236&sr=8-1&th=1

Et collez-le dans la case recherche de Camel pour obtenir l’évolution du prix du produit convoité.

Bonne chasse !