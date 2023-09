Connor Hellebuyck : le coût est trop élevé

À la surprise de quelques observateurs, les Jets de Winnipeg se préparent à entamer le camp d’entraînement avec certains vétérans toujours dans leur effectif et ils pourraient bien conserver leurs services jusqu’à l’été prochain.

Le futur de l’attaquant Mark Scheifele et du gardien Connor Hellebuyck, notamment, a fait jaser dans les chaumières au Manitoba pendant les dernières semaines. Les deux hommes seront admissibles à l’autonomie sans compensation en 2024 et le directeur général Kevin Cheveldayoff a déjà mentionné qu’il est à l’aise devant la possibilité de passer la prochaine campagne avec les principaux concernés dans la formation.

Toutefois, cela ne l’a pas empêché de tâter le terrain quant à une éventuelle transaction impliquant Hellebuyck, qui terminera un contrat de six ans et de 37 millions $. Deux équipes en particulier se sont montrées intéressées à mettre la main sur le récipiendaire d’un trophée Vézina en carrière, à savoir les Devils du New Jersey et les Sabres de Buffalo.

Sauf que selon le site The Athletic et son journaliste Michael Russo, le projet d’échange n’est pas à la veille de se concrétiser. Effectivement, la compensation exigée par les Jets pose un problème. «Actuellement, il ne semble pas que les Devils et les Sabres soient prêts à offrir les immenses actifs demandés par Winnipeg», a-t-il indiqué.

L’homme de confiance devant le filet des Jets a joué 445 matchs dans la Ligue nationale en saison régulière, tous avec la même équipe. Pendant ce temps, le New Jersey mise sur Vitek Vanecek et Akira Schmid à la position de gardien. Du côté de Buffalo, on y retrouve notamment Devon Levi, Ukko-Pekka Luukkonen et Eric Comrie.