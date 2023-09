«Dans la seconde»: que serait Karkwa sans la prise de risque?

Le grand retour de Karkwa est certainement un des événements-phares de la rentrée culturelle. Après 13 ans de silence, la formation nous offre enfin Dans la seconde. Entrevue.

• À lire aussi: Karkwa présente deux spectacles surprises dans une petite salle de Montréal

Les rires, les blagues et les chants résonnent dans le studio Dandurand où le nouvel album de Karkwa a été imaginé, rêvé et créé. Ces exclamations joyeuses de Louis-Jean Cormier, Stéphane Bergeron, François Lafontaine, Martin Lamontagne et Julien Sagot exploseront souvent durant la discussion, comme une preuve que les années de pause n’ont pas mis à mal leur complicité.

L’expression «briller par son absence» prend tout son sens quand on pense à Karkwa. Fondée en 1998, la formation a connu une montée lente, mais certaine, grâce à Le Pensionnat des établis, Les Tremblements s’immobilisent et Le Volume du vent.

Photo d'archives, Agence QMI

Encensés après la sortie de l'album Les Chemins de verre en 2010, les Karkwa sont allés voir ailleurs s’ils y étaient. Et ils y étaient. On connaît l’histoire: Louis-Jean Cormier et Julien Sagot se sont vite lancés en solo, alors que François Lafontaine a collaboré avec plusieurs artistes.

Pendant ce temps, le groupe s’est fait un malin plaisir à taquiner ses fans sur un éventuel retour à coups de publications cryptiques sur les réseaux sociaux et de quelques spectacles marquants, entre La Noce et le FME.

Soudain, Karkwa lançait Parfaite à l'écran, premier extrait de Dans la seconde.

Pourquoi maintenant? «Pour le plaisir, lance Louis-Jean Cormier. On n’est plus du tout dans une démarche de carrière. Les derniers mois à bizouner sur des tounes qui nous plaisent... C’était pour le fun de se revoir!»

François Lafontaine acquiesce. «C’était sûr que si on repartait, fallait avoir un disque.» Louis-Jean Cormier poursuit: «Créer est l’aspect qu’on aime vraiment, et même le plus. Le gravy, c'est de vendre des tickets rapidement et de chanter devant des gens qui sont full dans la nostalgie.»

Un album démocratique

Pour cet album que le groupe rock qualifie de «son plus démocratique», on retrouve le son Karkwa sans tomber dans le réchauffé. «On est allés dans l’essence pure de Karkwa. Parfois, il faut rebrasser un peu», blague Louis-Jean Cormier. On ne pourra pas dire que le groupe a laissé la sauce se figer. C’est carrément revigorés par leurs explorations musicales personnelles que les gars ont repris les rênes de Karkwa, sans la fatigue qui peut parfois s’inscrire au fil des longues carrières musicales.

«Tout le monde a touché à tout, a joué plein d’instruments», relate François Lafontaine sur le processus de création qui a duré un an. «On voulait vraiment que les compositions soient de l’entité Karkwa. Comme un monstre à 5 têtes!» explique Louis-Jean Cormier.

Pari réussi. La bande, en grande forme, ne boude aucune exploration, aucune sortie de piste qui mène à de belles surprises. Intense, planant, sombre et parfois même angoissant, l’album laisse percer la lumière et l’espoir à travers plusieurs envolées musicales qui permettent déjà de deviner le mur de sons qui nous attend en spectacle.

Photo Chantal Poirier / JdeM

«C’est vrai qu'il y a de la lumière. C’est la quarantaine, blague Louis-Jean Cormier. C’est d’emblée le sort des musiciens en début de carrière: difficile de chanter sur les oiseaux et le beau temps. Maintenant, on est capables d’aller là, on l’assume! Je pense qu’on aurait difficilement pu faire cet album il y a 12 ans. Là, on a une belle gang de gars qui ont traversé leur midlife crisis.»

Les paroles, encore éthérées à la manière Karkwa, ont un petit côté plus terre-à-terre. Regard sur la société, histoires d’amour, maladie, lâcher-prise... Louis-Jean Cormier, qui a coécrit les paroles avec Julien Sagot, commente: «Quand la plume s’est installée sur les mélodies, elle a été à quelque part d’elle-même.»

Déboulonner le mythe

Revenir après toutes ces années comporte un risque évident. Louis-Jean Cormier tient à préciser. «On apprécie énormément ces moments. Si on devait perdurer dans le temps et continuer, on va dégonfler cette balloune du mythe qui dure depuis 12 ans. Est-ce qu’on va retomber dans des vieux patterns, être interdépendants... Menottés à un projet de vie? Ce sont des questions qu’on veut volontairement laisser de côté.»

C'est plutôt une légèreté qui se sent chez les Karkwa. «Je suis très curieux de voir ce que ça va changer dans l’attitude des gens, et du band aussi, confie Louis-Jean Cormier. Aujourd’hui, on voit tous le métier différemment. On n’est absolument pas dans la stratégie ou les plans. Souvent, c’est à ce moment-là que tout arrive.»

Et après tout, que serait Karkwa sans la prise de risque?

Karkwa sera en spectacle à l'Impérial de Québec le 8 septembre. Pour toutes les dates, c'est ici.