Des procès pour meurtres en péril: le ministre Jolin-Barrette critique le fédéral

Le ministre de la Justice accuse le gouvernement fédéral pour le manque de ressources dans le système judiciaire décrié par la juge en chef de la Cour supérieure du Québec.

Selon la juge en chef Marie-Anne Paquette, des procès pour meurtres et d’autres crimes graves seront en péril d’ici l’an prochain si rien n’est fait pour pallier le manque de ressources dans le système judiciaire. Le ministre de la Justice du Québec, Simon Jolin-Barrette, refuse de prendre le blâme.

«Relativement au personnel de justice, 90% des postes sont comblés, on travaille extrêmement fort sur l’attractivité et la rétention du personnel pour faire en sorte, justement, que ça procède. Mais l’enjeu pour des procès, c’est relativement au manque de juges au niveau fédéral, de nomination fédérale», a affirmé Simon Jolin-Barrette.

«Je suis d’accord avec la juge Paquette lorsqu’elle dit que des juges de nomination fédérale, à la Cour supérieure, doivent être nommés.»

Sept postes à pourvoir

D’ailleurs, la juge en chef Paquette a appelé le fédéral à procéder à des nominations.

Le ministre de la Justice a signalé qu’en 2017, le Québec a modifié la Loi sur les tribunaux judiciaires pour faire en sorte que le nombre de postes à la Cour supérieure passe de 155 à 157.

Or, sept postes sont actuellement vacants, incluant les deux qui ont été ajoutés, critique M. Jolin-Barrette. «Ça prend du temps à les combler, contrairement à la Cour du Québec, où les nominations se font rapidement à partir du moment où le comité de sélection me remet le rapport et on n’attend pas que le juge ait pris sa retraite pour enclencher le processus», a-t-il dit, «Nous, on est disponible, les espaces sont là pour accueillir ces nouveaux juges-là.»

Le ministre de la Justice rappelle que l’État québécois revendique au fédéral les deux nouveaux postes qui ont été créés.