Des voitures électriques américaines envoyées au Québec

Des voitures électriques destinées au marché américain sont envoyées ici parce qu’elles ne sont pas admissibles aux subventions de l’Administration Biden, qui impose le «Made in USA».

«Beaucoup de modèles hyper populaires ne deviennent plus éligibles aux subventions aux États-Unis», observe Martin Archambault, spécialiste de l’électrique et producteur du balado Silence on roule.

«Des modèles de Kia et de Hyundai, très populaires au Québec, qui n’ont plus droit aux subventions parce qu’ils ne sont pas fabriqués aux États-Unis deviennent difficiles à vendre aux côtés d’une Chevrolet Bolt ou d’une Tesla Made in USA par exemple», dit-il.

Résultat, ces véhicules sont envoyés au Canada, poursuit Martin Archambault.

Au Journal, il dresse un parallèle avec l’arrivée de Doug Ford comme premier ministre de l’Ontario. Quand il avait aboli sa subvention, les autos s’étaient retrouvées au Québec.

Les États-Unis en renfort

À Longueuil, Solène Besnard, directrice adjointe de Motion Nissan, abonde dans le même sens.

«On avait une grosse demande pour les Leaf. Quand les États-Unis ne les voulaient pas, on a pu les récupérer l’année dernière. Ça a beaucoup aidé», illustre-t-elle.

«Il y avait de 12 à 18 mois d’attente et on a pu désengorger notre liste. On est à deux semaines à trois mois. Ce n’est pas seulement grâce aux voitures américaines, mais ça a aidé», poursuit-elle.

«Il est plutôt rare, mais pas impossible, que des véhicules alloués sur un marché soient redirigés par le manufacturier vers un autre marché», souligne de son côté Sam Yue Chi, PDG de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ).

Mais pour Daniel Breton, PDG de Mobilité Électrique Canada, il faut nuancer l’ampleur du phénomène parce que l'on est bien loin de pouvoir parler de «dumping».

«Il n’y a pas de dumping au Québec. Oui, le fait que certains véhicules ne soient pas admissibles aux rabais, ça peut jouer, mais la réalité, c’est que les ventes aux États-Unis montent comme au Canada », conclut-il.