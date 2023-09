CÔTÉ, Rachel Germain



Au C H U Pavillon Hôpital St-Sacrement, le 26 août 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rachel Germain, épouse de monsieur Richard Côté, fille de feu madame Cécile Trépanier et de feu monsieur Antonio Germain. Elle demeurait à L'Ancienne-Lorette.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 15 h 45.Elle laisse dans le deuil outre son époux Richard, ses fils : Jean-François (Stéphanie Guérard) et Frédéric (Karen Lavoie); ses petits-enfants : Louis-Xavier, Samuel et Léa; ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Germain : Louise Landry, Jacqueline Turgeon, Fernande Giroux et Pierre Bouchard; ses belles-sœurs de la famille Côté : Denise Côté, Denyse Allard, Anita Rochette et Céline Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : Roland, Yolande (Robert Delisle), André, Claudette, Richard et Louise, ainsi que les frères et sœurs de son époux : Jeannette (Albert Carpentier), Roger (Eliane Larochelle), Rolland (Rollande Côté), Émiloda, Gustave (Jeannine Hamel), Marcel (Brigitte Julien), Rita (François Racette, Guy, Roméo, Marie-Claire (Ludger Girard), Jean-Marie O.M.I., Raymond, Carmelle (Bernardin Amyot), André, Guy (Mariette Marois) et Yvon (Nicole Vachon). La famille tient à remercier le personnel soignant de l'urgence et des soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement. La famille invite parents et amis à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur le bouton visionner la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité Joie, une fondation que Rachel et Richard ont soutenue depuis plus de 30 ans, Tél. : 418-849-7183, site Web: https://www.jedonneenligne.org/fondationcitejoie/ Des formulaires seront disponibles sur place.