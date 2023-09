Grand Prix cycliste: mission accomplie pour Houle et Boivin

En frôlant la victoire à Québec, l’équipe canado-israélienne de Guillaume Boivin et Hugo Houle était pleinement satisfaite de ce beau résultat livré à domicile.

• À lire aussi: Grand Prix cycliste : Arnaud De Lie triomphe à Québec

• À lire aussi: La course est lancée à Québec

En possession de ses moyens, Houle a pu contribuer au succès de sa formation.

Si plusieurs parlaient depuis longtemps du potentiel de Strong, ce podium au Canada devant quelques grosses pointures devrait chasser les doutes qui subsistaient encore.

L’importance du travail d’équipe a aussi été démontrée.

«On a bien géré. Au dernier tour, je pense qu’il est resté dans ma roue. J’ai réussi à le placer au pied de la côte de la Montagne entre 5 et 10e. Je lui ai dit let’s go. J’étais un peu fatigué de mes efforts. Je suis content de voir qu’il a décroché le podium», a analysé le Québécois de 32 ans immédiatement après avoir franchi la ligne d’arrivée.

Cohésion importante

Après une saison moins faste que l’an dernier, Houle affiche un excellent niveau et son équipe Israel-Premier Tech accumule de précieux points UCI.

«Pour nous, c’est une belle journée et on peut dire mission accomplie. J’ai fait mon travail et on sait tous à quel point c’est important, surtout à la maison.»

Pour sa part, Guillaume Boivin était également heureux que cette cohésion porte fruit dans le final. Sa chute récente ne l’a pas ennuyé sur le vélo.

«On savait que c’était une belle arrivée pour Corbin. On savait de quoi il est capable. Ça peut le faire débloquer. Woods a bien géré le dernier kilomètre et deuxième à Québec, c’est fantastique. Ça ressemble à ce qu’on espérait. Ça amène de la motivation et ça peut tirer tout le monde dans l’équipe vers le haut.»

Sur le plan personnel, Boivin a été sacré meilleur canadien de l’épreuve pour la 5e fois depuis 2016.

«Il y a quelques trophées dans le garde-robe chez mes parents !» a-t-il terminé en riant.

Pendant que les coureurs prendront la direction de Montréal samedi, le commanditaire Premier Tech, une entreprise présente dans 28 pays, célèbrera son 100e anniversaire à Rivière-du-Loup.

Des encouragements

Au sein de la formation canadienne, le champion panaméricain Pier-André Côté, de Saint-Henri-de-Lévis, n’a pas connu une mauvaise journée même si l’équipe invitée a manqué l’échappée.

«Avec trois tours à faire, j’ai fait un gros effort sur Champlain pour me replacer et j’ai payé pour. Après, les lumières ont toutes allumées.»

À sa première expérience, le jeune Matisse Julien a réussi à compléter l’épreuve.

«J’entendais mon nom partout autour et je n’ai jamais vécu ça. C’était spécial. Habituellement, en Europe, personne ne nous connaît», a affirmé le cycliste de 21 ans de Laval.