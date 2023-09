Inondations du 1er mai à Baie-Saint-Paul : 273 immeubles dont 89 commerces durement touchés

Fortement affectée par les inondations causées par des pluies torrentielles en mai dernier, la Ville de Baie-Saint-Paul a recensé 273 immeubles, dont 89 commerces, qui ont été durement touchés.

Parmi ceux-ci, 217 propriétaires se sont inscrits au ministère de la Sécurité publique (MSP) alors que 150 ont reçu leur certificat de dommage était-il possible de lire dans un état de situation présenté par la Ville jeudi.

Quatre mois après cette saute d'humeur de dame nature qui avait complètement détruit des ponts, des routes, un camping et plusieurs immeubles en plus de coûter la vie de deux pompiers, la ville a précisé que 103 permis ont été délivrés pour 87 immeubles, incluant cinq demandes de permis de démolition.

Photo Stevens LeBlanc

Plus de 2,7 M$ ont d’ailleurs été investis par la Ville en frais divers incluant les mandats pour l’analyse des murs depuis les inondations qui ont frappé de plein fouet de nombreux citoyens.

Leurs assurances ont également remboursé plus de 100 000$ pour certains équipements de loisirs, eux aussi affectés par le débordement des rivières du Gouffre et des Mares.

Photo Jean-François Racine

Aide gouvernementale

De son côté, le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) avait confirmé, en juillet, une aide financière de 917 320 $ pour réaliser rapidement les travaux requis afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens et expertiser la structure du mur Est bordant la rivière du Gouffre, qui traverse le centre-ville de Baie-Saint-Paul.

«Il y a d’autres montants qui sont prévus, mais on va attendre les études finales», avait alors souligné la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest promettant que le gouvernement serait présent pour les besoins futurs à Baie-Saint-Paul.

Dominique Lelievre

Toujours selon la Ville, lesdites études «avancent bien». D’ici là, de l’enrochement a rapidement été fait dans l’ancien site du mur de la rue Ménard pour sécuriser le secteur et stabiliser son étanchéité.

Dominique Lelievre

Plusieurs ministères ont également été sollicités. La part d’aide de ceux-ci pourrait s’élever à 75 % sur les dépenses jugées admissibles. Cependant, aucune confirmation n’a été reçue pour l’instant.