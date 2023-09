Une société démocratique s’épanouit grâce à des personnes qui s’informent, qui s’expriment, qui se mobilisent et qui votent.

Toutefois, ces comportements ne sont pas innés : la démocratie, ça s’apprend, comme les sciences ou les mathématiques! J’ai la conviction que cet apprentissage doit commencer tôt et s’inscrire dans le parcours scolaire de chaque jeune. Je profite donc de la rentrée scolaire pour proposer quelques idées éducatives.

En tant que microsociété, l’école est le lieu idéal pour permettre aux élèves de découvrir l’influence qu’ils peuvent exercer lorsqu’ils s’engagent pour le bien commun. Cette prise de conscience passe par l’expérience de la démocratie.

Conseil des élèves

La mise en place d’un conseil d’élèves au sein de l’école est un excellent exemple d’application concrète. L’élection des membres du conseil initie l’ensemble des élèves au dialogue, à la prise de décision et au vote. Par la suite, lorsque les jeunes élus réalisent des projets dans leur milieu scolaire, ils développent des compétences démocratiques et ils gagnent en confiance. La direction de l’école en sort gagnante, puisque le conseil d’élèves peut enrichir ses projets et influencer positivement le climat scolaire.

La Loi sur l’instruction publique prévoit d’ailleurs que les écoles qui enseignent le deuxième cycle du secondaire doivent constituer un conseil d’élèves. Les centres de services scolaires doivent aussi adopter une politique visant à initier les élèves de toutes leurs écoles à la démocratie scolaire.

Il existe d’autres façons de faire vivre aux jeunes des expériences significatives de démocratie. La création d’un budget participatif, par exemple, permet aux élèves de décider comment dépenser un budget octroyé par leur école. Le montant de ce budget n’a pas à être énorme. Ils doivent trouver des idées, échanger avec la direction, voter pour leur projet favori puis le mettre en place. Toutes ces étapes permettent de cultiver leur intérêt à s’engager et de tirer profit de leur créativité. Ils peuvent ensuite voir les retombées positives et concrètes de leur implication dans leur milieu scolaire.

L’impact

Ces expériences sont particulièrement utiles. D’ailleurs, une étude démontre que la fréquence des discussions familiales sur la démocratie est plus élevée lorsque les enfants participent à des activités d’éducation à la citoyenneté. Dans certains cas, les jeunes encouragent même leurs parents à aller voter!

Élections Québec offre plusieurs ressources éducatives gratuites pour aider les écoles et les organismes jeunesse à enseigner et à faire vivre la démocratie. Le programme Vox populi : Ta démocratie à l’école, par exemple, soutient la mise en place d’un conseil d’élèves. Nous offrons également un nouveau guide d’animation sur le budget participatif.

Lorsque nous allons dans les écoles, nous constatons à quel point les jeunes, dès le primaire, s’intéressent aux questions liées à la démocratie. Ils peuvent cibler des problèmes dans leur école et y trouver des solutions. Soyons fiers de cette belle relève et accompagnons-la aussi bien que possible pour qu’elle incarne les valeurs démocratiques qui animent le Québec.

Bonne rentrée scolaire!

Le directeur général des élections, Jean-François Blanchet