La présence de groupes d'extrême droite dans le PCC est un «danger pour les Québécois», selon les libéraux

Deux députés du Parti libéral du Canada ont dénoncé les pratiques de Pierre Polievre, vendredi avant-midi, concernant les changements climatiques et la présence de certains groupes au congrès des conservateurs.

Lors d’un point de presse, la députée d’Hochelaga Soraya Martinez Ferrada et le ministre Steven Guilbeault ont mentionné s’inquiéter des propos d’extrême droite.

«Ce qui est inquiétant et on le voit partout dans le monde, c’est la montée de l’extrême droite et la radicalisation du Parti conservateur avec un chef qui fait une importation de cette politique américaine ici au Canada. Ce qui est également inquiétant, c’est que l’on voit dans le congrès conservateur aujourd’hui, des groupes comme la coalition pro-vie, le lobby des armes à feu et des groupes qui ne croient pas aux changements climatiques. C’est un danger pour les acquis des Québécois», explique-t-elle.

Elle avance même qu’un gouvernement conservateur va assurément faire reculer le pays sur la technologie et l’environnement.

«La question que l’on doit se poser, c’est à quel point un chef comme Pierre Poilievre va nous faire reculer?» dit-elle

Le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a appuyé sa collègue.

«Plus ça change, plus c’est pareil. Alors que nous venons de traverser le pire été de l’histoire avec les feux de forêt. On a vu des inondations, des tempêtes de verglas, etc. Le parti conservateur et Pierre Poilievre continuent de nier l’existence même des changements climatiques», mentionne Steven Guilbeault.