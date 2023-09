Le tracé du tramway ne sera pas raccourci, assure Bruno Marchand

Voulant couper court aux rumeurs persistantes, Bruno Marchand a assuré vendredi que le tracé de 19,3 km du tramway ne sera pas raccourci et qu'un tunnel reliera bien la basse et à la haute ville dans le cadre du mégaprojet.

• À lire aussi: Débat sur le tramway de Québec: Marchand ne souhaite pas l’élection de Poilievre, qu’il qualifie de politicien «infâme»

«N’importe quel ‘Jean-Guy’ à Québec est capable de dire ‘Moi, je le sais, ils vont couper le tunnel’. C’est pas vrai. On ne réduit pas la portée du projet. C’est 19,3 km. Et on n’arrête pas au Grand théâtre», a juré le maire de Québec, vendredi matin, en marge du Grand prix cycliste de Québec.

Sondage et coût

Ce dernier a également démenti une autre rumeur voulant que la Ville de Québec cache un sondage qu’elle aurait réalisé et qui montrerait une nouvelle baisse de l’appui populaire au tramway.

Le maire n’a toutefois pas dit si le prochain coup de sonde - initialement prévu pour la fin du printemps et officiellement remis pour le début de cet automne - se fera dans les prochains jours.

«On n’a fait aucun (nouveau) sondage. Quand on fait un sondage, on vous le donne. La raison pour laquelle on le repousse c’est qu’il faut que ça ait de la pertinence. Si je fais un sondage maintenant et que le coût sort dans deux mois, vous allez me dire : ‘ton sondage n’est pas valide’», a-t-il illustré.

Répétant que le budget de 4 milliards$ va augmenter, le maire a ainsi commenté une autre rumeur lancinante évoquant un budget à 8 milliards$: «Comment voulez-vous que je démente quelque chose dont je ne sais pas la teneur des informations? Vous me direz 4 milliards? Je vous ai dit que ça va être plus que ça. Est-ce que c’est 6, 8, 10, 12, 14 milliards ? Je ne vais rien démentir. Je vais attendre le travail des consortiums puis on va avoir le prix».

Chose certaine, il n’est toujours pas question pour son administration de dévoiler la fourchette de prix anticipée qui a été communiquée au gouvernement du Québec au début de l’été.

«Je ne vais certainement pas m’attacher les mains dans une négociation. Je ne vais certainement pas dire à celui avec qui je négocie : ‘voici ce que je pense être mon prix maximal pour qu’il me charge le prix maximal’», a-t-il ajouté.

L’effet Gosselin

D’autre part, Bruno Marchand ne s’est pas trop formalisé du fait que son nouveau conseiller, Jean-François Gosselin, ait renouvelé ces derniers jours son opposition au projet tramway tout en s’engageant à voter, au conseil municipal, en faveur des sommaires décisionnels liés au mégaprojet.

«M. Gosselin fait le choix de construire cette ville-là. Il fait le choix qu’en étant à l’exécutif, en étant avec le parti au pouvoir, de pouvoir amener - notamment sur les patinoires couvertes, sur les projets sportifs, sur les Jeux du Canada – et mieux construire à la fois pour son district et pour la Ville. C’est une extraordinaire nouvelle. La Ville est bien servie», a insisté le maire de Québec.