Le transport collectif est beaucoup trop cher et il faut que ça change!

Récemment, le besoin d’un déplacement m’a dérouté (sans jeu de mots!). Il m’aurait coûté beaucoup plus cher de prendre le transport collectif que la voiture, bafouant toute logique apparente, ou du moins, allant dans le sens contraire de la vertu attendue. Voici mon histoire et ma réflexion.

Lorsque vient le moment d’acheter une première voiture ou de remplacer celle qui a rendu l’âme, le calcul des coûts totaux de la voiture (achat ou location, intérêts, entretien, immatriculation, assurance, essence, etc.) rabattus sur un coût par déplacement peut s’avérer révélateur.

Il est généralement reconnu que la rigueur de ce calcul démontrerait sans doute que les économies générées en optant pour le transport collectif sont substantielles et encourageraient peut-être les gens à opter pour ce mode plutôt que l’achat de la voiture.

Accessibilité

Toutefois, encore faut-il que nos contraintes soient surmontables et nous permettent de nous passer de la voiture privée! La très grande majorité des banlieusards (et bon nombre de Montréalais) possèdent déjà une voiture pour réaliser plusieurs déplacements encore difficiles, voire impossibles à faire en transport collectif: soccer de fiston, tournoi de ringuette dans une ville voisine, rendez-vous de mamie chez le médecin, escapade familiale à la campagne, au chalet, en ski, etc.

Il faut donc trouver des moyens pour encourager ces gens à laisser leur voiture (qu’ils possèdent déjà) dans l’entrée et utiliser le transport collectif chaque fois que cette option est possible. En supposant le transport collectif efficace (durée, fréquence, etc.) et exempt d’irritants (correspondances et attentes sans fin, accès, etc.), il ne reste que le coût de leur déplacement pour convaincre les gens de délaisser, pour un déplacement donné, le confort et l’autonomie que leur procure la voiture.

Prix

Puisque celle-ci est utilisée à plusieurs sauces, les gens s’attardent surtout au coût de l’unique déplacement visé aux fins de comparaison. C’est alors qu’il faut que le tarif du parcours en transport collectif soit moins onéreux que le coût du carburant de la voiture et de son stationnement pour le même trajet. Sinon, les gens opteront toujours pour leur voiture.

Par exemple, dernièrement, je devais me rendre à une réunion d’affaires sur la Rive-Sud. Pour me déplacer en transport collectif entre les zones B et C, aller-retour, le coût était de 12,50 $, sans compter que je devais me rendre à l’arrêt (2,5 km de marche, en pleine canicule), à une heure précise. De plus, si des membres de ma famille devaient m’accompagner, ces 12,50 $ auraient été multipliés par autant d’accompagnateurs, moins les rabais consentis aux étudiants ou aux aînés. Or, le même trajet en voiture coûtait tout au plus 4,00 $ en essence (stationnement gratuit), et ce, peu importe le nombre de personnes avec moi dans la voiture. Ça n’a aucun sens!

Pour que le transport collectif devienne une option de choix, malgré ses inconvénients, ses embûches et ses irritants intrinsèques, et justement à cause de ceux-ci, ne faudrait-il pas en réduire drastiquement les coûts, jusqu’à devenir meilleur marché que le carburant utilisé pour le même trajet en voiture? Le manque à gagner pourrait alors provenir du gouvernement, n’est-ce pas?

Photo courtoisie, Lyne Tétreault et Michel Gingras

Stéphane Corbin, Consultant – rédaction, traduction, gestion