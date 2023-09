Les militants conservateurs accueillis par un comité d'accueil proavortement à Québec

QUÉBEC – Les militants conservateurs ont été accueillis par des représentants de 45 groupes féministes proavortement venus leur signifier qu’ils n’étaient pas les bienvenus dans leur ville.

«On est là pour dénoncer les politiques rétrogrades, les politiques antiféministes, anti-trans, climatosceptiques, les politiques économiques du Parti conservateur», a dit Anne-Valérie Lemieux-Breton, du Regroupement des groupes de femmes de la région de la Capitale-Nationale.

Le regroupement s’inquiète notamment que le chef conservateur Pierre Poilievre ait récemment nommé le député pro-vie Arnold Viersen au sous-comité des droits internationaux de la personne du Comité permanent des affaires étrangères.

Cette nomination, souligne Mme Lemieux-Breton, est en droite ligne des «positions historiques» du parti contre les droits des femmes ce qui permet à ses députés de présenter régulièrement des projets de loi antiavortement. Le dernier a été débattu pas plus tard qu’en mai.

Derrière leurs bannières et leurs slogans, les manifestants sont inquiets : les sondages sont de plus en plus favorables aux troupes de Pierre Poilievre. «Il y a une montée de la droite conservatrice partout et malheureusement ici à Québec on n’est pas exempt de ça», indique Mme Lemieux-Breton d’ailleurs entourée de moins d’une trentaine de militants.

Le président de l’exécutif national du Parti conservateur, Robert Batherson, estime même que la région pourrait bien montrer la voie d’une «nouvelle vague bleue» au prochain scrutin fédéral. «Il n’y a pas de meilleur endroit qu’ici à Québec, c’est l’épicentre d’un fort soutien du Parti conservateur», a-t-il dit dans son discours d’ouverture du congrès jeudi soir.

Repousser les pro-vie pour gagner

Et pour s’assurer de gagner, le parti s’assure de laver son linge sale en famille afin de repousser les éléments qui pourraient faire dérailler sa marche vers le pouvoir : les militants pro-vie, bien présents dans les corridors du Palais des congrès, ont échoué à une première tentative d’imposer leurs idées.

Au cours des dernières heures, ils ont tenté de modifier l’ADN même du parti, sa constitution, pour qu’elle oblige le chef à restreindre le droit à l’avortement s’il forme le prochain gouvernement. Mais ils ont échoué, indique un de leurs organisateurs, Georges Buscemi, président de Campagne Québec-Vie, associé à la Campaign Life Coalition.

Selon lui, cet échec est le reflet de «considérations électorales». Se sentant proche du pouvoir, le parti tente d’éviter les sujets controversés pour ne pas s’aliéner l’électorat, explique-t-il. L’ex-ministre conservateur Peter McKay insiste d’ailleurs sur «l’importance de l’unité» derrière des politiques qui font preuve de «tolérance et d’inclusivité», des politiques «focus sur l’économie».

«Le parti conservateur quelquefois souffre à cause des conflits avec certains éléments dans le parti. Mais maintenant il y a un bon sentiment, un optimisme, et c’est nécessaire de continuer», a-t-il dit, indiquant que le parti avait réussi à mettre de côté les divisions pour se concentrer sur la prochaine élection fédérale.

Les pro-vie s’accrochent

Mais les militants de la Campaign Life Coalition n’ont pas dit leur dernier mot. Ils arpentent les corridors du Palais des congrès pour faire élire des candidats pro-vie au sein du Conseil national du parti. Une fois élus, ceux-ci auraient le droit de véto sur les orientations et parti et pourraint donc l’orienter, explique M. Buscemi.

Les élections auront lieu samedi et sept candidats pro-vie provenant de l'Ontario, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta sont en lice. M.Buscemi indique ne pas être parvenu à en recruter au Québec.

De quoi motiver les militants féministes québécois à continuer de brandir des bannières et à crier des slogans.

«La droite conservatrice antiféministe ! Les droits des trans sont menacés, les conservateurs faut les arrêter ! Conservateurs et fachos, dans le même lit dans le même bateau !», scandaient-ils ce matin.

-Avec Guillaume St-Pierre